Угроза "адских санкций" США обрушила российский фондовый рынок

Падение российского фондового рынка / © ТСН.ua

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В среду, 15 июля, российский фондовый рынок резко ускорил падение, а индекс Московской биржи в ходе торгов опустился до самого низкого уровня с декабря 2022 года.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Несмотря на то, что мировые цены на нефть поднялись до месячного максимума, индекс «Мосбиржи» в ходе торгов терял почти 3%. С начала года российский фондовый рынок уже потерял около 23%.

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Под давлением оказались акции крупнейших российских компаний. Акции «Газпрома» подешевели на 2% и в ходе сессии обновили минимум с 2008 года после сообщений о приостановке Китаем переговоров по газопроводу «Сила Сибири-2». Также снижались котировки «Сбербанка», ВТБ, «Роснефти», «Аэрофлота», «Северстали», а акции VK потеряли около 7%.

По словам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, главным фактором распродажи стали сообщения о новом американском законопроекте о санкциях против России.

Он пояснил, что документ предусматривает введение 100-процентных пошлин в отношении Индии и Китая, закупающих российскую нефть, а также может распространиться на Центральный банк РФ, ведущие российские банки, нефтяные перевозки, «теневой флот» и крупные энергетические проекты.

Аналитик подчеркнул, что даже после снижения предлагаемых пошлин с 500% до 100% они все равно «создают очень высокие риски для экспорта в Китай и Индию», которые закупают около 90% российской нефти, поставляемой за рубеж.

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В то же время стратег инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков считает, что ситуация для российской экономики продолжает ухудшаться.

По его словам, экономический рост в России практически остановился, топливный кризис ускоряет инфляцию, что вынуждает Центробанк удерживать высокую ключевую ставку и еще больше сдерживает экономическую активность.

Кроме того, дефицит федерального бюджета РФ за первое полугодие уже достиг 5,7 трлн рублей, в то время как власти планируют существенно увеличить военные расходы.

«Даже при сохранении высоких цен на нефть дефицит бюджета, вероятно, приблизится к 10 трлн рублей. Это означает сохранение масштабных заимствований, высокой стоимости денег и дополнительного инфляционного давления», — подытожил Кабаков.

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Напомним, недавно группа сенаторов США сообщила о достигнутой договоренности с администрацией Трампа по законопроекту о введении так называемых «адских санкций» против России. Документ предусматривает введение высоких пошлин для стран, продолжающих закупать российскую нефть, газ и уран.

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