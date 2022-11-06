Угроза атаки по Саудовской Аравии: США направили военные самолеты в сторону Ирана – WP

США направили военные самолеты в сторону Ирана после недавних сообщений о возможной атаке со стороны Ирана по Саудовской Аравии.

Об этом пишет издание The Washington Post.

"Когда недавние отчеты разведки предупреждали о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников по целям в Саудовской Аравии, Центральное командование США запустило базировавшиеся в регионе Персидского залива военные самолеты в сторону Ирана в рамках общего повышенного состояния готовности вооруженных сил США и Саудовской Аравии", – говорится в сообщении.

Отправка военных самолетов стала иллюстрацией крепости и важности партнерства США и Саудовской Аравии, пишет издание.

У Байдена отреагировали на опасность для Саудовской Аравии, несмотря на то, что у стран в последнее время возникли разногласия по вопросу продажи нефти.

Так, Саудовская Аравия решила сократить добычу нефти, несмотря на ее дефицит на рынке.

"То, что они сделали, будет иметь определенные последствия", — сказал президент Байден после того, как Саудовская Аравия согласилась в прошлом месяце на встрече возглавляемого ею энергетического картеля ОПЕК+ сократить добычу на 2 миллиона баррелей в день.

Белый дом утверждал, что эти сокращения служат только для повышения цен, и они принесут пользу России именно в тот момент, когда США и их союзники пытались перекрыть нефтяные доходы Москвы, чтобы подорвать ее войну в Украине.

Опасность для Саудовской Аравии

В начале ноября Саудовская Аравия предупредила США, что Иран планирует в ближайшее время напасть на нее и Ирак для отвлечения своего населения от антиправительственных протестов. Саудовская Аравия, США и ряд других соседних государств повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил.

В МИД Ирана сообщения о нападении на Саудовскую Аравию назвали "безосновательными обвинениями".

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия толкает Иран к войне против Саудовской Аравии. Это нужно Кремлю, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине.

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