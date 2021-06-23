Угроза близко: около украинской границы зафиксировали "индийский" штамм коронавируса

Впервые штамм "Делта" обнаружили в Беларуси.

"Индийский" штамм коронавируса ( "Дельта") впервые официально зафиксировали в белорусской столице Минске. Выявлено мутацию в десяти образцах, которые исследовали специалисты.

Об этом сообщают в Минздраве Беларуси.

Там рассказали, что десять исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белка, характерных для "индийского" штамма. Кроме Минска, в других регионах соседней страны циркуляция "индийского" штамма пока не установлена.

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидного белка, характерных для "индийского" варианта (дельта, В.1.617. 2). Поэтому можно констатировать, что "индийский вариант коронавируса" выявлено в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена", — говорится в сообщении.

Напомним, в Словакии официально подтвердили первый случай заражения штаммом "Дельта". Заболел мужчина, который приехал в Словакию из российского Санкт-Петербурга, где посещал футбольный матч на Евро-2020.

Как сообщалось, в НАН вызывает беспокойство быстрое распространение так называемого индийского штамма "Дельта" в европейских странах. В случае попадания в Украину, эта мутация коронавируса может распространиться регионами быстрее, чем у западных соседей, и иметь более тяжелые последствия.

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