Угроза демократии: канадская разведка предупредила об опасности искусственного интеллекта

Канадская разведка предупредила об угрозе дипфейков для демократии.

Канадская служба разведки и безопасности (CSIS) выразила обеспокоенность по поводу кампаний по дезинформации, проводимых в Интернете с использованием дипфейков.

По мнению канадских спецслужб, "реализм" фейкового контента вместе с "неспособностью распознать или выявить" его представляет потенциальную угрозу жителям страны.

"Дипфейки и другие передовые технологии искусственного интеллекта угрожают демократии, поскольку некоторые субъекты стремятся извлечь выгоду из неопределенности или увековечить "факты", основанные на синтетической и/или фальсифицированной информации", – говорится в сообщении.

По их прогнозам, в ближайшие годы иностранные хакеры превратят искусственный интеллект в оружие, создавая дипфейк видео и изображения с политиками и чиновниками для их дискредитации.

"Если демократическое общество не способно отличить факт от вымысла, то как оно выживет? Как Канада будет функционировать, если существуют разные наборы непроверенных фактов, в которые верят разные слои населения?", — размышляют спецслужбы.

Опасность, которую несет искусственный интеллект в Интернете:

Нарушение конфиденциальности;

Социальная манипуляция – ИИ можно использовать для отслеживания, анализа и прогнозирования активности людей в Интернете, что может сделать их уязвимыми к манипуляциям;

Предубежденность.

Напомним, в мае президент Microsoft Брэд Смит выразил обеспокоенность широким распространением реалистического, но ложного контента и призвал принять меры для его распознавания.

Ранее сообщалось, что с 2024 года Кремль против Украины будет увеличивать количество кибератак с искусственным интеллектом.

А недавно россияне распространили дипфейк с якобы видеообращением Залужного, в котором есть призыв к вооруженному восстанию.

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