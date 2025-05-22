"Угроза демократии": власти Германии рассмотрят запрет пророссийской партии АдН

Власти ФРГ рассмотрит возможность полного запрета деятельности пророссийской партии АдН

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Возможность запрета ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдН) должна быть серьезно рассмотрена властями ФРГ. Деятельность этой политической силы следует воспринимать как «очень серьезную угрозу демократии» Германии.

Об этом заявила министр юстиции ФРГ Стефани Хубиг в интервью FAZ.

Министр напомнила, что Федеральное ведомство защиты конституции (BfV) Германии ранее уже признало АдН правоэкстремистской партией. А это решение, в свою очередь, предусматривает «обязательное рассмотрение вопроса о запрете партии».

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Хубиг сообщила, что федеральное правительство должно провести соответствующие консультации, чтобы определить процедуру возможного запрета и найти общее решение.

«Дискуссия также должна пройти и в Бундестаге, и в Бундесрате [в нижней и верхней палатах парламента ФРГ — ред.]», — подчеркнула министр юстиции.

По ее словам, результатом ожидаемого обсуждения не обязательно будет запрет деятельности АДН.

«Но если после тщательного разбирательства будут обнаружены основания для этого, то будет сложно объяснить, почему этот инструмент не используется», — отметила Стефани Хубиг.

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Напомним, призывы к запрету АдН усилились после того, как BfV изменило классификацию партии на «подтвержденную правоэкстремистскую», повысив статус ее опасности с «подозреваемой в экстремизме». Такое решение расширяет полномочия правительства по контролю деятельности партии, в том числе с использованием методов спецслужб.