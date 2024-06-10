Угроза для Орбана: у венгерского премьера появился новый политический конкурент

Правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана потеряла позиции на выборах в Европейский парламент в Венгрии.

Об этом пишет Bloomberg.

Орбана может обогнать политический новичок Петер Мадьяр. Его партия " Тиса " заняла второе место с 31%, согласно частичным результатам после почти половины подсчитанных голосов. В то время как партия Орбана "Фидес" была на пути к получению 44% голосов.

"Орбан пытался ограничить последствия худшего политического скандала своей партии, который в начале этого года сверг президента страны и главного кандидата в члены ЕС от Фидес, а также недовольство анемией экономики", — говорится в сообщении.

Что известно о новом конкуренте Орбана

Мадяр в последнюю минуту зарегистрировал свою партию Тиса на выборах. Во время бурной кампании по всей Венгрии он организовал самые большие антиправительственные протесты с момента возвращения Орбана к власти 2010 года, затмив тусклую и фрагментированную оппозицию, а также сосредоточил внимание на коррупции и воспользовался скандалами правящей партии.

Издание также пишет, что Орбан мобилизовал своих избирателей, поставив выборы в ЕС как выбор между войной и миром в тени вторжения России в Украину. В частности, он пытается противоречивыми попытками остановить или замедлить помощь Западу Киеву.

Ранее пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, мол, его страна – единственная в Европейском Союзе "чьи граждане гибнут на войне в Украине".

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