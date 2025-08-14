Угроза для Украины: военный обозреватель оценил военные учения в Беларуси «Запад-2025»

Военные учения в Беларуси

Реклама

Кремль может превратить запланированные на 2025 год совместные маневры с Беларусью «Запад-2025» в скрытую мобилизацию, привлекая к ним резервистов под видом участия в обычных учениях.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный обозреватель Василий Пехньо.

«Сам факт обучения в Беларуси… Есть четыре разных трактовки того, как они могут разворачиваться. Первое — это угроза для наших северных границ. Любая концентрация российских войск там — это всегда риск, который мы должны рассматривать», — подчеркнул он.

Реклама

По словам эксперта, в нынешних условиях Украина способна своевременно отследить реальную ситуацию и отреагировать.

«Второе — это потенциальная угроза для наших западных партнеров, в частности для Сувальского коридора, стран Балтии и Польши. Но этот сценарий маловероятен. Есть и третий вариант — полная оккупация Беларуси, но он также маловероятен», — добавил Пехньо.

В то же время он считает наиболее вероятным сценарий, поддерживаемый, в частности, разведкой Латвии.

Они склоняются к тому, что это может быть элемент скрытой мобилизации в России. Когда резервистов привлекают на обучение не под соусом «вы едете на СВО», а под видом безопасных маневров в дружеской Беларуси. Там можно собрать значительное количество войск и сиюминутно получить мобилизованный ресурс в своих руках», — пояснил обозреватель.

Реклама

Он отметил, что дальше возникает вопрос, где этот ресурс будет использован.

«Могут, как сейчас говорит президент, из Курщины переместить его на Новопавловское направление. А могут как дубинку нависнуть над странами Балтии и продолжать информационное давление, имея уже определенную группировку войск. Поэтому я рассматриваю этот вариант как наиболее вероятный дополнительный элемент мобилизации для России», — подытожил Пехньо.

Ранее сообщалось, что Украина отслеживает передвижение российских войск в Беларуси перед учениями «Запад-2025».

Мы ранее информировали, что в сентябре на территории соседней Беларуси состоятся российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Во время них отработают применение ядерного оружия и «Орешника».