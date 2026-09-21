Угроза дронов-камикадзе растет каждый день: эксперты предупреждают о возможных терактах в Британии

Новый российский дрон-камикадзе / © Минобороны Украины

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В Великобритании стремительно растет беспокойство из-за возможности использования беспилотников в терактах и диверсиях. Военные эксперты и бывшие сотрудники разведки предупреждают: риск потенциальной атаки дронов в стране «растет каждый день», а сама Великобритания существенно отстает от графика защиты от подобных угроз.

Об этом пишет издание LADbible.

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Обычно гражданские дроны воспринимаются как безвредные устройства для аэросъемки или доставки товаров. Однако аналитики предостерегают, что злоумышленники и вражеские государства могут использовать их для сброса взрывчатки, опасных химических веществ или в качестве камикадзе.

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Бывший офицер британской разведки в комментарии The Sun отметил, что использование FPV-технологий злоумышленниками — это лишь «вопрос времени».

«Угроза атак высока и растет каждый день — это происходит с тех пор, как дроны оказались в центре внимания во время войны в Украине», — заявил эксперт по военной разведке Филипп Инграм.

По его словам, сценарии потенциальных атак включают:

сброс зажигательных смесей в места массового скопления людей (концерты, стадионы);

распыление неизвестного белого порошка для провокации паники;

использование FPV-дронов со взрывчаткой по примеру боевых действий в Украине.

Атаки на военные объекты уже происходят

По данным издания The Independent, полученным по закону о свободе информации, неопознанные дроны фактически ежедневно атакуют британские военные объекты. За год (до августа 2026 года) Министерство обороны зафиксировало 340 инцидентов безопасности у своих баз. Для сравнения: в 2025 году было зарегистрировано 250 случаев, а в 2024-м только 126.

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Бывший министр обороны и экскапитан армии Тобиас Эллвуд убежден, что за многими из этих эпизодов «на 100 процентов» стоят Россия и Иран.

«Они активно работают в Британии: планируют, разведывают местность и вербуют „полезных идиотов“ для выполнения задач. Это могут быть и криминальные группировки, но они поддерживаются РФ. Россия — самый очевидный виновник», — подчеркнул Эллвуд.

Он также добавил, что в отличие от других европейских стран Великобритания не ставит в приоритет защиту критической инфраструктуры и военных баз от беспилотников.

Предупреждения экспертов раздаются на фоне заявления начальника Штаба обороны Британии сэра Ричарда Найтона, который отметил, что страна предстала перед высоким уровнем угрозы со стороны России со времен Холодной войны, назвав нынешний период «самым опасным временем в своей профессиональной карьере».

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Ранее мы писали о том, что британцам массово советуют сделать запасы консервированной пищи, питьевой воды (от 3 до 10 литров на человека в день), радиоприемников и фонариков на батарейках, аптечках, теплых вещах и копиях важных документов. Представитель Кабинета Министров подтвердил эту информацию, заявив, что защита национальной безопасности является первоочередным приоритетом правительства.

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