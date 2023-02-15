Угроза государственного переворота в Молдове: что известно о планах России и чего ждать дальше

Президент Молдовы Мая Санду заявила о планах России совершить государственный переворот в Кишиневе. По словам Санду, Россия хочет сменить власть в ее стране посредством протестов оппозиции, чтобы использовать Молдову в войне против Украины. "Это краткосрочный план, предусматривающий диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захват заложников", — сказала она.

Заявление Санду вызвало глубокую обеспокоенность на Западе. Официальный представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что США поддерживают народ и правительство Молдовы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости усиления помощи Молдове и Грузии. В свою очередь, Кремль отвергает все обвинения в подготовке госпереворота.

ТСН.ua собрал мнения экспертов относительно дальнейшего развития событий в Молдове и их возможного влияния на ситуацию в Украине.

Приднестровье может стать "точкой напряжения"

Россия, дестабилизируя ситуацию в Приднестровье, может реализовать в Молдове "украинский сценарий" 2014 года, предусматривающий боевые действия.

Такое мнение высказал главный редактор военного портала Defence Express Олег Катков в интервью ТСН.ua.

"РФ из-за того, что не было ответной реакции Запада, отработала прокси-войны. Территория Приднестровья, подконтрольная РФ, не признана ни одной страной мира, но существует очень давно. Она в любой момент может стать точкой напряжения для Молдовы , объективно не имеющей мощных вооруженных сил. В случае агрессивных действий прокси-сил РФ в Приднестровье, она, скорее всего, столкнется с той же ситуацией, что и Украина 2014 года", — считает Катков.

Эксперт подчеркнул важность реакции НАТО на эту ситуацию и не исключил, что "Румыния вполне может помочь Молдове, и не в рамках НАТО, а самостоятельно".

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин считает, что НАТО готовит план по деоккупации Приднестровья.

"Я думаю, что они готовят план деоккупации территории Приднестровья. Если Россия окончательно потеряет Крым и Донбасс, я думаю молниеносно пройдет деоккупация", — отметил Фейгин в интервью ТСН.ua.

Сила Молдовы – в союзниках

Украина и Румыния, как соседи Молдовы, не допустят дестабилизации в регионе. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Вооруженные ресурсы Молдовы достаточно ограничены, но сила Молдовы – в ее союзниках с обеих сторон. И Румыния, и Украина являются ближайшими союзниками, и вместе, я уверен, мы сможем ликвидировать российский анклав Приднестровье и всю российскую агентуру, которая за эти годы набралась сил, и сегодня достаточно свободно действует на территории Молдовы", — заявил он.

По его словам, такое желание наконец-то появляется и у руководства Молдовы:

"Уволен был глава правительства — вместо экономиста стал специалист по безопасности. Молдова понимает и серьезно относится к этим угрозам. Принят ряд законов, которыми ограничиваются ключевые лица, задействованные в российском анклаве Приднестровье".

Как подчеркнул эксперт, "военно-политический союз Молдовы, Румынии и Украины является вопросом выживания для этого государства, если мы не хотим получить какую-либо вспышку российской активности в регионе".

Есть ли угроза для Украины

Военный эксперт Сергей Кузан отметил, что президенту РФ Владимиру Путину выгодно дестабилизировать Молдову, чтобы отвлекать украинские силы "по максимальной протяженности нашей государственной границы".

"Любое обострение, любое скопление сил на участке нашей границы означает, что мы должны держать определенный контингент на том участке границы, чтобы вовремя отреагировать на опасность. Поэтому будут задействованы спецслужбы и все ресурсы Путина для того, чтобы устраивать провокации на всех участках государственной границы, где только можно", — пояснил он.

В то же время, говорит эксперт, у России пока нет сил, "которые угрожали бы открытием полноценного фронта и представляли угрозу для какого-либо направления — молдавского или белорусского".

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в эксклюзивном интервью ТСН.ua сравнил попытку Кремля дестабилизировать Молдову с агонией.

"Майя Санду заявляет, что Россия готовит госпереворот в Молдове. Документацию ей наши спецслужбы передали со всеми явками, паролями – кто кого хотел вербовать. Мне кажется, что это похоже не на системную работу в Европе по расширению своего влияния, а на какие-то фрагментарные агонизирующие рывки. Пытаются какой-то переворот устроить — ничего не получается. Путин не может уследить, что у него в стране происходит, лезет в Молдову, лезет в Украину", — говорит политтехнолог.

Справка: что происходит в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля сообщил, что разведка перехватила план России по дестабилизации политической ситуации в Молдове, захвату власти в стране и уничтожению демократического порядка.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 11 февраля предупредил власти Молдовы, что РФ планирует устроить госпереворот. По его словам, РФ отправила в Турцию чеченских боевиков, которые впоследствии могут оказаться в Кишиневе.

13 февраля президент Молдовы Мая Санду подтвердила, что украинская сторона передала ей планы Кремля по дестабилизации ситуации. Президент отметила, что силовые структуры Молдовы готовятся предотвращать эти провокации и держат ситуацию под контролем.

В России ожидаемо открестились от каких-либо обвинений в подготовке провокаций в других странах. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "необоснованными и бездоказательными" заявления президента Молдовы о подготовке пророссийского переворота.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл Майю Санду "незаконно избранным" президентом. Лавров заявлял, что Молдова "попала под влияние Запада" и превратилась в "анти-Россию".

Руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце предупреждал о планах России вторгнуться в Молдову в 2023 году. По его словам, реализация этого сценария зависит от развития войны в Украине.

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