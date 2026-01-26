Угроза импичмента заставила Трампа отступить от Гренландии — Reuters

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Планы администрации президента США Дональда Трампа относительно Гренландии претерпели изменения из-за обеспокоенности законодателей возможностью импичмента.

Об этом говорится в расследовании Reuters.

Планы администрации США по Гренландии, которые включали вероятное введение тарифов и рассмотрение возможности военного влияния на остров, были пересмотрены после активной реакции американских законодателей. По мнению экспертов, решения Трампа принимались в централизованном формате, без консультаций с дипломатами и специалистами по национальной безопасности, что создавало непредсказуемую ситуацию для союзников США и подрывало доверие к Вашингтону.

По данным Reuters, в начале января в Конгрессе обсуждали возможные последствия любых военных действий в отношении Гренландии. Некоторые республиканские законодатели откровенно высказывали опасения, что такие шаги могут стать основанием для начала процедуры импичмента против президента. В связи с этим администрация была вынуждена отказаться от угрозы введения тарифов для союзников и переориентировать свои действия на дипломатическое урегулирование ситуации.

В результате Трамп объявил, что достиг предварительных договоренностей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по Гренландии и арктическому региону в целом. При этом военная операция против территории Дании не рассматривалась всерьез.

Эксперты отмечают, что такой подход — централизованное принятие решений небольшой группой доверенных советников — является типичным для второго срока Трампа, но он одновременно увеличивает риски дипломатических конфликтов и непредсказуемых последствий для стратегических союзников США.

Как отметила бывшая чиновница Пентагона Кори Шейк, даже сама угроза военного захвата Гренландии нанесла ущерб репутации США: «Трамп настолько непредсказуем в своих угрозах, что союзники больше не могут быть уверены в стабильности решений Вашингтона».

Таким образом, реакция законодателей и опасения относительно импичмента заставили администрацию США пересмотреть свои планы, отказавшись от потенциально радикальных шагов и сделав ставку на дипломатическое урегулирование.

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте признал правильность позиции президента США Дональда Трампа, который претендует на Гренландию, о необходимости защиты арктического региона. Россия и Китай наращивают там активность, что заставляет Альянс действовать решительнее.