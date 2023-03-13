Угроза из Беларуси: что происходит в РБ и перебрасывают ли оккупанты технику к границе с Украиной

Ситуация на границе с Беларусью контролируется, говорят в ГПСУ.

На территории Беларуси по состоянию на данный момент происходит ротация подразделений РФ. Тех оккупантов, которые уже прошли подготовку в Беларуси, выводят на территорию России, чтобы перебросить на восток Украины. На территорию Беларуси будут заведены новые подразделения для учений.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Киев".

"Около 9-10 тысяч военных РФ находились на территории Беларуси. Они преимущественно вовлечены в совместных учениях или прохождении подготовки. Периодически происходит ротация этих подразделений. Собственно, это происходит и сейчас. Те подразделения, которые уже прошли подготовку, выводятся на территорию России для того, чтобы усилить группировку российских войск на востоке нашей страны", — сказал спикер.

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По его словам, пограничная служба сейчас не фиксирует перемещение личного состава или военной техники РФ у границы.

"Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой. По ту сторону границы нет достаточной группировки, которая могла бы совершить вторжение на территорию Украины", — добавил Демченко.

Впрочем, спикер ГПСУ подчеркнул, что врага нельзя недооценивать и нужно быть готовыми к развитию любой ситуации. Таким образом, украинские бойцы продолжают укреплять линию границы, чтобы все Силы обороны имели возможность отразить любую атаку.

Кроме того, Беларусь продолжает поддерживать Россию, предоставляя свою военную инфраструктуру, воздушное пространство и базы.

Напомним, у США пока нет разведданных, свидетельствующих о готовности войск Беларуси присоединились к участию в войне с россиянами против Украины. В то же время, режим Лукашенко продолжает предоставлять территорию РБ как плацдарм для оккупантов.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев уверяет, что по состоянию на сегодняшний день угроза наземных действий врага с северного направления низкая. Ситуация – контролируемая.

Между тем, военная разведка 9 марта предупредила, что в ближайшее время военно-политическое командование России планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси. Главная цель – втянуть Беларусь в войну против Украины.

Незадолго до этого белорусский диктатор Александр Лукашенко угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за атаки беспилотника на военный аэродром "Мачулищи". Лукашенко обвинил Зеленского в якобы нарушении договоренности о ненападении и заявил, что "вызов брошен".

Между тем, белорусские пограничники жалуются на украинских коллег, которые "повесили манекен в форме российской армии, назвали Валерой".

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