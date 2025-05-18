Угроза из Беларуси: на учениях "Запад-2025" возможна отработка ядерных ударов

Ядерное оружие. Иллюстративное изображение / © Getty Images

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На совместных российско-белорусских военных учения «Запад-2025» могут отрабатывать тактические ядерные удары и применение баллистической ракеты «Орешник».

Об этом сообщил в эфире государственного белорусского телевидения заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси Андрей Богодель, передает издание Charter97.

По его словам, на учениях, которые запланированные на сентябрь этого года, будут отработаны «самые современные формы и способы применения войск» с учетом ведения войны в Украине.

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«Будет ли применение „Орешника“ и тактического ядерного оружия отрабатываться? Можно предположить, что да», - сказал Богодель.

Он также добавил, что эти тренировки белорусских и российских военных не будут иметь «абстрактный характер», а будут учитывать опыт учений, проводимых США и их союзниками.

"Учтем военно-политическую обстановку, которая сегодня складывается на нашем направлении. Исходя из этого, мы проведем эти учения", - заявил Богодель.

Напомним, в начале мая прошлого года в Беларуси, являющейся государством-сателлитом РФ, была проведена внезапная проверка сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отдал приказ Генштабу подготовиться к учениям по применению ядерного оружия недалеко от границы с Украиной.