Самолет. / © pixabay.com

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Утром 20 ноября в Польше впервые были эвакуированы диспетчерская башня аэропорта Жешува. Такие меры приняли из-за угрозы воздушной атаки на польскую территорию.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

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По его словам, Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PAŻP) впервые приняло решение об эвакуации диспетчерской башни аэропорта Жешув-Ясенка. Причина — обострение ситуации в воздушном пространстве на востоке страны и угроза возможного удара с воздуха.

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По словам Климчака, девять человек, среди которых шесть сотрудников оперативного персонала, находились во временном укрытии.

«До этого эвакуации такого типа происходили дважды для работников диспетчерской башни TWR в Люблине», — подчеркнул Климчак.

Кроме того, PAŻP заявляло о временном прекращении авиационных операций в Жешуве из-за деятельности военной авиации. Однако уже в 8:00 по местному времени полеты возобновили.

Воздушная тревога в Польше — что известно

Ночью и утром 20 ноября РФ атаковала западные области Украины. Жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили срочные уведомления об угрозе с воздуха. Польша активировала необходимые силы и средства противовоздушной обороны на фоне российских ударов по Украине.

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Утром в Польше раздались взрывы. В Вооруженных силах заявили о «двух возможных случаях» нарушения воздушного пространства страны. В Подкарпатском и Люблинском воеводствах рухнули неизвестные обломки.

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