Угроза нацбезопасности: США будут расследовать деятельность Starlink из-за отказа Маска в запросе Украины

В Сенате США подчеркивают, что Илону Маску не принадлежит последнее слово в вопросе национальной безопасности.

Комитет Сената США по делам вооруженных сил исследует вопросы национальной безопасности через деятельность Starlink. Это связано с решением американского миллиардера Илона Маска не расширять частную спутниковую сеть для помощи украинским атакам на российские военные корабли у побережья Крыма.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Глава комитета Джек Рид заявил, что отчеты об использовании Starlink выявили серьезные проблемы ответственности по национальной безопасности, и комитет занимается этим вопросом. "Комитет агрессивно исследует этот вопрос со всех сторон", – сказал он.

SpaceX Маска также стала крупным подрядчиком США, запуская спутники-шпионы для Министерства обороны и управляя сетью Starlink. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии.

Рид сказал, что комитет будет рассматривать более широкий рынок спутниковой связи, государственные контракты и "негабаритную роль, которую здесь сыграли господин Маск и его компания". Сенаторов волнует, почему это решение не было принято кем-либо в правительстве.

"Ни Илон Маск, ни любой частный гражданин не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", – сказал Рид.

Другие сенаторы-демократы в комитете, в том числе Жанна Шахин из Нью-Гэмпшира и Элизабет Уоррен из Массачусетса, требовали от Министерства обороны ответа, почему именно Маск, а не чиновник США, решал, когда Украина может использовать спутниковую сеть.

Ранее Илон Маск заявил в All-In Podcast, что он бы продолжил Starlink для украинцев в Крыму, если бы президент Джо Байден поручил ему это сделать, но такой директивы не было. По его словам, первоначально спутниковая сеть была выключена в Крыму из-за санкций США против России.

Шахин и Уоррен планируют послать письмо министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить подробности о работе Starlink и Маска в Украине. Об этом сказал помощник Конгресса, пожелавший остаться неназванным для обсуждения внутренних дискуссий. Он отмечает, что комиссия еще не начинает официальное расследование, а только собирает информацию.

Как отметила Шахин, во время секретных брифингов она спрашивала у представителей администрации о контроле за использованием Starlink в Украине. Однако ответа, к сожалению, не получила.

Ранее говорилось, что Илон Маск передал под контроль Пентагона определенное количество оборудования и услуг спутниковой сети Starlink.

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