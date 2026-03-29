Диктатор Путин / © Associated Press

Реклама

Если бы Путин решился на удар по территории НАТО через Сувальский коридор, он не смог бы добиться победы.

Об этом рассказал бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США, дипломат Мэтью Брайза в эфире телеканала Эспрессо .

«Раньше считалось, что Эстония не сможет сдерживать российское вторжение дольше нескольких дней, а ныне ее возможности, вероятно, значительно выросли. На восточном фланге НАТО этому способствует постоянное присутствие союзных сил во всех трех странах Балтии», – отметил он.

Реклама

Брайза также подчеркнул важность расширения Североатлантического союза.

«Вступление Финляндии в НАТО также имеет большое значение: она имеет больше артиллерии, чем любая другая страна-члена Альянса, и способна перейти к полной боевой готовности быстрее, чем кто-либо другой. Кроме того, у Финляндии большой резерв подготовленных военных — фактически каждый мужчина может стать бойцом — а также сеть тоннелей для защиты гражданского населения», — добавил дипломат.

По его словам, членство Швеции в НАТО также оказывает существенное влияние на безопасность ситуации.

Оно уменьшает риск потенциальной оккупации Россией острова Готланд, что могло бы лишить НАТО возможности оперативно усиливать балтийские государства.

Реклама

«Итак, после полномасштабного вторжения Путина в Украину его позиции значительно ослабли. Если бы он когда-нибудь решился на удар по территории НАТО через Сувальский коридор, очевидно, что победить он не смог бы», — подчеркнул Брайза.

В то же время он предупредил об ином опасном сценарии.

«Однако то, что меня давно беспокоит – еще с февраля 2014 года – это возможность, что Путин может прибегнуть к «серой» военной операции, подобной той, которую мы видели в Крыму и на Донбассе с так называемыми зелеными человечками», – объяснил он.

«При таком сценарии в отдаленных восточных районах одной из балтийских стран могут появиться военные без опознавательных знаков. Россия будет отрицать свою причастность, устанавливая контроль над территорией», — добавил дипломат.

Реклама

По его словам, впоследствии ситуация может развиваться по уже знакомому сценарию.

«А потом Путин может просто заявить: „Да, это наши военные — и мы никуда не пойдем“, — отметил он.

По мнению Брайзы, в таком случае Североатлантический союз окажется перед сложным выбором: реагировать и рисковать ядерной эскалацией или воздержаться от действий.

Это, в свою очередь, может подвергнуть сомнению действенность 5-й статьи НАТО.

Реклама

«Итак, больше всего меня беспокоят именно такие действия России, которые не дотягивают до порога прямого применения статьи 5. Что касается полномасштабного наступления через Сувальский коридор, я считаю его маловероятным и не верю, что Россия смогла бы победить», — резюмировал Брайза.

