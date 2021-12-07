Угроза нападения России на Украину: руководители НАТО собрались на экстренную встречу

Во встрече приняли участие 30 начальников обороны НАТО.

Начальники генеральных штабов Вооруженных сил стран НАТО собрались на внеочередное заседание, чтобы обсудить вызовы в оборонной сфере, в частности, поднимался вопрос агрессии России против Украины.

Об этом говорится на сайте НАТО.

Как сообщается на сайте Альянса, встреча состоялась вечером 6 декабря в виртуальном формате, в ней приняли участие 30 начальников обороны НАТО. Они собрались, чтобы обсудить проблемы безопасности, с которыми сталкивается Альянс, во всех оперативных сферах и во всех географических районах.

"Да, они обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг границ Украины, но не только ее. Задачей было оценить обстановку в более широком контексте. Потому что если акцентировать внимание лишь на одной теме (российского, — ред.) военного наращивания вокруг Украины, можно упустить другие важные детали", — сообщил представитель Альянса в комментарии "Укринформу".

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