Угроза нападения "вагнеровцев": Польша вдвое увеличит количество военных на границе с Беларусью

В МВД рассказали, что давление на польско-белорусской границе растет.

На фоне провокаций со стороны Беларуси Польша отправит 2 тысячи военнослужащих на границу с Беларусью – это вдвое больше, чем раньше просила Пограничная служба.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Мацей Вонсик, пишет PAP.

По его словам, такое решение принял Комитет по вопросам безопасности, в том числе министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Это усиление будет не 1000, а 2000 солдат. Это решение принял Комитет по безопасности, это решение принял министр обороны Мариуш Блащак", — сказал он агентству.

Он добавил, что давление на польско-белорусской границе растет. Он заверил, что все попытки незаконного пересечения организуются и готовятся белорусскими службами.

Он отметил, что Польша не обращалась к союзникам за помощью.

"Вся охрана границы теперь в пределах досягаемости польских служб", — подытожил он.

Напомним, 7 августа пограничники Польши попросили о дополнительной военной поддержке на границе с Беларусью.

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