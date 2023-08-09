Угроза нападения "вагнеровцев": Польша вдвое увеличит количество военных на границе с Беларусью

В МВД рассказали, что давление на польско-белорусской границе растет.
На фоне провокаций со стороны Беларуси Польша отправит 2 тысячи военнослужащих на границу с Беларусью – это вдвое больше, чем раньше просила Пограничная служба.
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Мацей Вонсик, пишет PAP.
По его словам, такое решение принял Комитет по вопросам безопасности, в том числе министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Это усиление будет не 1000, а 2000 солдат. Это решение принял Комитет по безопасности, это решение принял министр обороны Мариуш Блащак", — сказал он агентству.
Он добавил, что давление на польско-белорусской границе растет. Он заверил, что все попытки незаконного пересечения организуются и готовятся белорусскими службами.
Он отметил, что Польша не обращалась к союзникам за помощью.
"Вся охрана границы теперь в пределах досягаемости польских служб", — подытожил он.
Напомним, 7 августа пограничники Польши попросили о дополнительной военной поддержке на границе с Беларусью.
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