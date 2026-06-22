Угроза наступления из Беларуси: в НГУ оценили риски нападения РФ и количество военных для атаки

Белорусские военные / © Сайт Минобороны Белоруси

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Для нападения Украины на Беларусь РФ требуется 70 тыс. военных. Пока такого количества армия России отсутствует на северном направлении.

Об этом сообщил командующий Нацгвардии генерал-майор Александр Пивненко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Основная задача врага — растянуть наши силы, чтобы быстрее проходить вглубь территории. Но для этого тоже нужны силы — найти 70 тыс. военнослужащих, которые смогут действовать — пусть попробуют», — сказал он, подчеркнув, что нацгвардейцы будут прилагать максимальные усилия для нейтрализации плана РФ.

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Однако, по его словам, определенное количество российских военных задействовано в пограничных. Речь идет о центре специального назначения «Сенеж», который работает на Черниговском направлении.

«Не уверен, что они так быстро организуются, ведь у РФ определенные проблемы на Покровском направлении — мы много их пехоты уничтожаем», — уверен командующий НГУ.

Пивненко утверждает, что сценарий 2022 года, когда российские военные использовали Беларусь как плацдарм для наступления на Киев и другие северные регионы, не повторится.

«Скажу так: если есть предостережение, что противник планирует выходить на севере нашей страны — Черниговское или Чернобыльское направление, мы к этому готовы. 2022 здесь уже не повторится», — заявил генерал-майор.

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По данным The Guardian, несмотря на последние заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, что он не планирует вступать в войну на стороне РФ, Украина укрепляет северную границу на фоне опасений.

Между тем, израильский военный аналитик и эксперт Игаль Левин считает, что удары по нефтеперерабатывающим заводам, задействованным в войне РФ, и создание буферных зон на приграничных территориях являются вполне реальными сценариями.

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