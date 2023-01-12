Угроза наступления со стороны Беларуси: в РБ прибыл главнокомандующий Сухопутными войсками РФ

В ходе инспекции проверено качество занятий по боевому слаживанию войск РФ и Беларуси.

В четверг, 12 января, в Беларусь прибыла комиссия Министерства обороны Российской Федерации во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны сателлита страны-агрессора.

В военном ведомстве уверяют, что якобы комиссия Минобороны РФ прибыла, чтобы проинспектировать воинские части и подразделения российской компоненты региональной группировки войск, находящихся на полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

"В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по назначению в пользу военной безопасности Союзного государства", — рассказали в Минобороны РБ.

Угроза наступления Беларуси

11 января в Минобороны Украины проинформировали, что командование ВС РФ усиливает группировку войск на территории Украины. Перемещает мобилизованных из полигонов Беларуси и России в зону ведения боевых действий и приграничные районы.

В ВСУ сообщили, что угроза наступления с территории Беларуси будет сохраняться в течение года из-за того, что российские оккупанты будут проводить учения в РБ. Известно, что на территории Беларуси запланировано проведение учений войск РБ и РФ под названием "Щит союза-2023". Кроме того, планируется провести маневры ВС России и Беларуси "Запад-2023".

По данным Генштаба ВСУ, продолжается перемещение в Беларусь на восстановление боеспособности подразделений агрессора и перемещение из Беларуси подразделений ВС РФ, с октября 2022 года проходивших боевое слаживание на полигонах.

Как сообщалось, в Ровенской области на границе с Беларусью активно строят защитные сооружения.

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