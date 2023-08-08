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Угроза НАТО со стороны "вагнеровцев": Литва увеличивает силы на границе с Беларусью

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Угроза НАТО со стороны "вагнеровцев": Литва увеличивает силы на границе с Беларусью

"Вагнеровцы" в Беларуси. Фото: Минобороны Беларуси

Что касается вероятных провокаций Беларуси, то руководитель Государственной пограничной службы Литвы отметил, что она — "высокая".

Государственная пограничная служба Литвы планирует увеличить количество офицеров на границу с Беларусью из-за угрозы со стороны российских наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом заявил журналистам руководитель Государственной пограничной службы Рустамас Любаевас, сообщает LRT.

На вопрос журналистов, сколько хотят перебросить дополнительные силы на границу с Беларусью — чиновник не уточнил.

Также, отвечая на вопрос, находятся ли сейчас на границе с Беларусью только пограничники, Любаевас сказал, что "есть определенные действия, совершаемые другими ведомствами", но не сообщил их.

Что касается вероятных провокаций Беларуси, то руководитель Государственной пограничной службы отметил, что она — "высокая".

"Мы пока не видели никаких конкретных провокаций или активности", — сказал он и добавил, что об этом проинформировал президента.

Как ранее сообщалось, российские наемники "вагнеровцы" в Беларуси подошли ближе к границе Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин нарывается: Россия провоцирует НАТО! "Вагнеровцы" не спят!

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Дата публикации
Просмотры
240
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