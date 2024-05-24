Угроза нового наступления из Беларуси: какие войска сосредоточены на границе с Украиной

На границах со странами НАТО сосредоточено даже большее количество белорусских войск, чем возле украинской границы.

На границе с Украиной сегодня, 24 мая, находится около 2 тысяч белорусских военных — примерно столько же, как и на границе с Литвой и Польшей. Такая группировка не может угрожать нападением.

Такое мнение высказал в эфире "1+1" военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, на границах со странами НАТО сосредоточено даже большее количество белорусских войск, чем возле украинской границы.

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“Нельзя сказать о том, что там [на границе с Украиной со стороны Беларуси] зафиксирована вспышка активности, свидетельствующая о том, что враг намерен развить оттуда наступление – ее нет. Однако есть основания считать, что эти угрозы или демонстрация этих угроз идет против стран Балтии", — подчеркнул Мусиенко.

Напомним, ранее мониторинговые каналы сообщали, что Беларусь, вероятно, снова готовится к приему и перекидыванию российской военной техники.

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