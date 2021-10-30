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Угроза нового опасного вируса и возможность массового голода в Афганистане: пять новостей, которые вы могли проспать

Угроза нового опасного вируса и возможность массового голода в Афганистане: пять новостей, которые вы могли проспать

Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мир извлечь уроки из пандемии коронавируса и готовиться к новой. Читать дальше –>
  • В США полагают, что коронавирус COVID-19 не был разработан как биологическое оружие. Читать дальше –>
  • Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обратился к лидерам стран G20 с просьбой предотвратить массовый голод в Афганистане. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о готовности работать вместе по решению проблем с безопасностью в Европе. Читать дальше –>
  • Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило применение вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для детей от 5 до 11 лет. Читать дальше –>
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