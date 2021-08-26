Угроза новой пандемии и выявления посторонних веществ в вакцине Moderna: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал власти стран готовиться — через три месяца ожидают новую пандемию. Читать дальше ->
- Министерство здравоохранения Японии озвучил информацию о том, что получило сообщение, что в произведенных в Испании вакцинах Moderna Inc. против коронавируса были обнаружены посторонние примеси. Читать дальше ->
- Процесс выявления причин пандемии коронавируса остановился. Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения. Читать дальше ->
- Постпред Китая Чэнь Сюй призвал ВОЗ в рамках расследования источника пандемии COVID-19 работы лабораторий США в Форт-Детрик и в системе университетов штата Северная Каролина. Читать дальше ->
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угроза теракта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, причем речь идет о реальной, а не теоретической опасности. Читать дальше ->