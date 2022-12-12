Угроза новой войны на Балканах: все подробности обострения между Сербией и Косово

Косовские сербы строят баррикады, Приштина не исключает применения против них силы.

Конфликт между Сербией и частично признанным Косово резко обострился. На севере Косово местные сербы заблокировали автодороги. Косовское правительство пригрозило убрать баррикады с дорог силой. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич обратился к контингенту НАТО в Косово с призывом одобрить введение туда сербских военных и полицейских. Также официальный Белград привел свои войска в полную боевую готовность.

ТСН.ua собрал подробности конфликта, угрожающего перерасти в военное столкновение.

Ситуация на севере Косово обострилась после задержания бывшего сербского полицейского Деяна Пантича. Власти Косово обвинили его в применении насилия против чиновников, занимавшихся подготовкой выборов в местные органы власти на севере Косово. Многие косовские сербы протестуют против проведения этих выборов, назначенных после того, как около 600 сербских представителей демонстративно покинули органы власти Косово.

Пантич был сотрудником полиции и работал на участке в Косовской Митровице. Он покинул свой пост осенью вместе с около 600 других этнических сербов — полицейских, судей и чиновников. Таким образом они протестовали против требования местных автомобилистов регистрировать свои авто на косовских номерных знаках вместо старых сербских.

В последние дни на север Косово перебросили спецназовцев – главным образом – этнических албанцев. После этого Сербия заявила о возможном введении в Косово подразделений своих силовых структур.

Утром 12 декабря сербы продолжают стоять на баррикадах и блокировать административные пункты пропуска Яринье и Брняк.

Косово не исключает применения силы: что говорят Сербия и ЕС

Премьер-министр Косово Альбин Курти пригрозил, что установленные на дорогах баррикады при необходимости будут убраны силой, пишет "Радіо Свобода".

Курти призвал KFOR (международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово – ред.) гарантировать свободу передвижения по территории.

"Мы еще раз призываем KFOR гарантировать свободу передвижения. KFOR в Косово выступает за мирную и безопасную среду, что также означает свободу передвижения без дискриминации. Блокирование движения, блокирование общественных дорог тяжеловесными транспортными средствами, чтобы воспрепятствовать свободе передвижения, преступная стрельба группировок по нашей полиции и полиции EULEX – это не только неприемлемо, но это не должно повториться в будущем. Поэтому мы ждем", – сказал Курти.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к контингенту НАТО, размещенному в Косово, с призывом одобрить введение туда сербских военных и полицейских. Вучич говорит, что такое право Сербия имеет в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН от 1999 года по урегулированию косовского конфликта. Ответов НАТО пока нет. 11 декабря Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель 11 декабря заявил, что Евросоюз не будет терпеть нападений на миссию ЕС в Косово или какого-либо насилия на севере Косово.

"Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов. Спокойствие должно быть восстановлено", – написал он в Twitter.

#EU не будет терпеть напады на @EULEXKosovo или использовать violent, criminal acts in the north. Barricades должны быть переведены в соответствии с группами Kosovo Serbs. Calm must be restored. EULEX будет действовать в соответствие с w/Kosovo authorities & KFOR.



Все actors должны avoid escalation. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 11, 2022

МИД обратился к украинцам из-за конфликта в Косово

Министерство иностранных дел Украины призвало граждан отказаться от поездок в Сербию и Косово из-за напряженной обстановки.

"В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а тем, кто там находится — избегать мест массового скопления людей. Для получения помощи украинцы могут обращаться на круглосуточную "горячую линию" посольства Украины в Сербии: +381631113185 или емейл: emb_rs@mfa.gov.ua", — говорится в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию гражданам Украины советуют обратиться на "горячую линию" МИД Украины: +380442381588, или емейл: cons_or@mfa.gov.ua.

Что известно о конфликте в Косово

Напомним, что в результате войны 1999 года между сербами и албанцами Косово перешло под контроль ООН. В 2008 году регион в одностороннем порядке провозгласил независимость, которую не признают многие страны, в том числе Украина. Этническое большинство Косово — албанцы, составляющие более 90% всего населения.

В то же время на севере Косово, в районе Косовской Митровицы, большинство населения – сербы.

Отметим, что последний конфликт между Косово и Сербией из-за номерных знаков авто продолжается больше года.

Власти Косово решили, что сербские автомобили должны устанавливать временные косовские номерные знаки. Автомобилям с сербскими номерами будет выдаваться временная справка и номера RKS ("Республика Косово"). Окончательное введение в действие этого решения откладывалось уже несколько раз.

В августе президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия готова пойти на уступки властям Косово по признанию водительских прав, но это не означает признания независимости этих территорий.

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