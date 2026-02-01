Угроза новой войны на Ближнем Востоке: Иран обратился к США с жестким заявлением

Верховный лидер Ирана Хаменеи предупредил о региональной войне в случае нападения США / © ТСН.ua

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что возможный удар Соединенных Штатов по стране может привести к масштабному региональному конфликту.

Об этом в воскресенье сообщило полуофициальное агентство Tasnim со ссылкой на слова лидера, передаёт france24.

По словам Хаменеи, если Вашингтон «начнет войну», на этот раз она «перерастет в региональную войну». Он подчеркнул, что Иран якобы не стремится к агрессии, однако «иранский народ нанесет решительный удар каждому, кто нападет или будет оказывать давление».

«Это жестокое предупреждение в адрес США со стороны 86-летнего Хаменеи за последнее время», — передает источник.

Иран объявил армии ЕС «террористическими»

На фоне обострения риторики спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран теперь считает все вооруженные силы стран Европейского Союза террористическими организациями.

Такое решение стало ответом на недавнюю договоренность в ЕС о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций из-за его роли в подавлении массовых протестов в Иране.

Галибаф сослался на закон 2019 года, принятый после того, как США признали КСИР террористической организацией. Этот документ позволяет Ирану применять зеркальные меры против стран, поддерживающих подобные решения.

Слухи об учебе в Ормузском проливе опровергли

Иранское чиновник в комментарии Reuters опроверг сообщение СМИ о якобы запланированных военно-морских учениях КИР в Ормузском проливе — стратегическом водном пути, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти.

Ранее государственный телеканал Press TV сообщал, что обучение должно было состояться 1–2 февраля, однако официальных объявлений об этом не было.

Попытки снизить напряжение

Катар сообщил, что министр иностранных дел страны находится с визитом в Иране с целью содействия снижению напряженности в регионе на фоне резких заявлений и взаимных угроз.

Ситуация вокруг Ирана остается напряженной, а заявления Тегерана о возможности региональной войны усугубляют опасения относительно дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее Али Хаменеи переместился в защищенное подземное укрытие в Тегеране после предупреждений силовых структур о возможном американском ударе в ближайшее время.