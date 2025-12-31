Угроза новой войны: Си Цзиньпин пообещал захватить Тайвань

Си Цзиньпин

Реклама

Глава Китая Си Цзиньпин в новогоднем обращении, которое транслировали государственные СМИ, возобновил угрозы против Тайваня, который считает частью своей суверенной территории.

Об этом пишет АР.

«Нас, китайцев с обеих сторон Тайванского пролива, объединяют кровные и родственные связи, — сказал он. — Воссоединение нашего отечества — исторически неизбежно и помешать этому никому не удастся».

Реклама

Издание напоминает, что на этой неделе Китай начал самые масштабные за всю историю военные учения вокруг острова.

Почему враждуют Тайвань и Китай

Тайвань и окрестные острова контролируются частично признанной Китайской Республикой. Свои права на остров заявляет КНР, с точки зрения которой Тайвань входит в одноименную административную единицу Китая.

В 1949 году, потерпев поражение в Гражданской войне от войск Мао Цзэдуна, глава правительства Республики Китай Чан Кайши скрылся на Тайване. Вместе с ним туда перебрались его партия «Гоминьдан», администрация и парламент.

В 1971 году Республика Китай уступила место в ООН Китайской Народной Республике — с тех пор ООН и большая часть мирового сообщества официально признают юрисдикцию КНР во главе с коммунистами как над материковым Китаем, так и над Тайванем.

Реклама

Противостояние между КНР и Китайской Республикой неоднократно приводило к вооруженным столкновениям. Официальный Пекин считает власти Тайваня сепаратистами. Тайбэй же поначалу не признавал власть Коммунистической партии и претендовал на восстановление своего контроля над всем Китаем. Хотя в последние десятилетия власти Тайваня уже не декларируют таких претензий, пытаясь отстоять хотя бы суверенитет острова.

Чтобы нашим читателям было понятнее, можем привести такую условную аналогию: если бы правительство УНР смогло сохранить контроль хоть над какой-то частью Украины в результате освободительной борьбы 1917-1921 годов, то отношения между ним и УССР были бы похожи на ситуацию между КНР и Тайванем.

Ранее сообщалось, что Китай отправляет свои войска на фронт в Украину, чтобы изучить реалии ведения современной войны и набраться боевого опыта, готовя собственное вторжение на Тайвань.