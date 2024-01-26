Угроза обстрелов баллистики, КНДР готова начать войну: главные новости ночи 26 января 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

В части регионов объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Читать далее –>

Кремль все еще стремится к полному уничтожению Украины — США в ОБСЕ Читать далее –>

КНДР готова начать войну против Южной Кореи, но колеблется — Bloomberg Читать далее –>

Китай призывает Иран сдержать нападения хуситов на суда в Красном море — Reuters Читать далее –>

В Госдепе предупредили о последствиях для Украины, если Конгресс будет затягивать вопросы с помощью Читать далее –>

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