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Угроза обстрелов баллистики, КНДР готова начать войну: главные новости ночи 26 января 2024 года

Угроза обстрелов баллистики, КНДР готова начать войну: главные новости ночи 26 января 2024 года

Диктатор Ким Чен Ин / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В части регионов объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Читать далее –>
  • Кремль все еще стремится к полному уничтожению Украины — США в ОБСЕ Читать далее –>
  • КНДР готова начать войну против Южной Кореи, но колеблется — Bloomberg Читать далее –>
  • Китай призывает Иран сдержать нападения хуситов на суда в Красном море — Reuters Читать далее –>
  • В Госдепе предупредили о последствиях для Украины, если Конгресс будет затягивать вопросы с помощью Читать далее –>

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