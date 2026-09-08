Угроза очень затяжного конфликта: Пентагон оценил реальные перспективы войны

В Пентагоне считают, что война в Украине может продолжаться еще годами / © Associated Press

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Замминистра обороны США по политике Элбридж Колби предупредил об угрозе перерастания войны в Украине в очень затяжной конфликт. По его словам, русская оккупационная армия активно восстанавливает свои военные силы и мощности оборонно-промышленного комплекса.

Об этом он заявил во время 36-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которая состоялась онлайн под совместным председательством министров обороны Великобритании и Германии во вторник, 8 сентября.

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Прогнозы Пентагона о сроках войны

Американское чиновник отметил необходимость долгосрочного планирования поддержки украинских сил.

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"Мы должны быть готовы к длительному конфликту и к тому, что требования Украины будут соблюдаться в ближайшие месяцы и годы", - подчеркнул Колби.

Учитывая эти серьезные вызовы, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также обратился к международным партнерам. Он призвал союзников Украины не останавливаться и обязательно увеличить объемы жизненно необходимой военной поддержки. Руководитель Североатлантического альянса попросил все нации активизировать усилия по поиску дополнительных финансовых ресурсов.

"Государства должны копнуть глубже, я считаю, что у нас просто нет другого выбора", - заявил Рютте участникам встречи.

Потребность ВСУ в беспилотниках

Во время заседания Министр обороны Украины Евгений Хмара обратил особое внимание партнеров на критическую важность современных технологий. По его словам, самое масштабное использование беспилотных аппаратов в настоящее время обеспечивает подавляющее большинство успехов ВСУ на фронте.

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"До 90% нашего успеха на поле боя обеспечивают дроны", - прямо заявил глава украинского оборонного ведомства.

Он настойчиво попросил союзников принять все необходимые финансовые решения до ноября, чтобы украинские защитники увидели реальные результаты уже этой зимой.

Снабжение систем противовоздушной обороны

Кроме дронов союзники также сосредоточились на вопросе защиты украинского неба от ракетного террора накануне холодов. Европейские партнеры взяли на себя дополнительные обязательства по закупке большего количества американских зенитно-ракетных комплексов Patriot для нужд армии.

Западные страны пообещали оперативно направить Киеву дефицитные ракеты из собственных военных запасов. Это решение должно помочь украинцам выстоять зимой и надежно оградить критическую инфраструктуру от сокрушительных вражеских ударов .

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Участники встречи согласились, что скорость предоставления такого оружия сейчас является ключевым фактором. Только своевременные поставки систем противовоздушной обороны позволят минимизировать катастрофические последствия коварных атак российских оккупантов.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент резко высказался о российских действиях в Украине и назвал их «одними из худших вещей, которые видел в жизни». В то же время он подчеркнул необходимость продолжать дипломатический диалог с Россией, если США и другие страны хотят остановить войну.

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