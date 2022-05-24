Угроза от России: Молдова будет обращаться за иностранной военной помощью для укрепления обороноспособности

Угроза от России: Молдова будет обращаться за иностранной военной помощью для укрепления обороноспособности

Спикер молдавского парламента и лидер партии власти подтвердил, что его страна будет обращаться к международным партнерам за помощью для вооруженных сил.

Глава парламента Молдовы, возглавляющий проевропейскую партию "Действие и солидарность", Игорь Гросу заявил, что его страна готова принять зарубежную военную помощь для повышения обороноспособности Национальной армии на фоне войны, которую ведет РФ против Украины.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Prime, комментируя заявление главы британского МИД Лиз Трасс о возможности поставки оружия в Молдову.

"У нас есть стратегические партнеры, пользующиеся доверием, понимающие ситуацию, в которой мы находимся. Мы будем обращаться к ним. Все будет в рамках закона и действующих международных договоров", — заверил Игорь Гросу.

Спикер молдавского парламента подчеркнул, что молдавская армия не получала нового вооружения на протяжении многих лет, поэтому "вооруженные силы нуждаются в инвестициях, чтобы быть способными защищать страну, чтобы противостоять тем угрозам, которые мы все видели".

Он напомнил, что ранее Молдова уже получала военную помощь от США и НАТО, с которыми сотрудничает в рамках программы Партнерство ради мира.

"Мы обязаны иметь экипированную армию, экипированную пограничную полицию, иметь системы мониторинга. И это мы будем делать. Когда и с кем мы будем это делать, зависит от министерства обороны, которое должно предоставить анализ необходимой помощи", — подчеркнул Гросу.

На прошлой неделе глава британского МИД заявил газете The Daily Telegraph, что союзники из НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдова была вооружена по стандартам Альянса. Она утвердительно ответила на вопрос, что причиной этого является военная угроза Молдове со стороны России.

Напомним, ранее президент Молдовы Мая Санду сказала, что в настоящее время страна фактически не имеет боеспособной армии и эту ситуацию нужно менять.

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