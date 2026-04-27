Угроза от России: в стране НАТО требуют вернуть обязательный призыв

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер выразил критику относительно правительственной инициативы по увеличению количества добровольцев в немецкой армии, отметив, что действенным вариантом для обеспечения безопасности является только возвращение обязательной военной службы.

Об этом политик заявил в интервью изданию Bild.

Немецкое правительство, в состав которого входит и Христианско-социальный союз Зедера, до сих пор не смогло согласовать вопрос восстановления обязательной военной службы, отмененной еще в 2011 году при канцлерстве Ангелы Меркель. Сейчас внедренная модель предусматривает добровольную службу, однако также было принято решение разослать анкеты всем 18-летним мужчинам, которые обязаны их заполнить и вернуть.

В то же время во власти не исключают, что в случае недостаточного количества желающих может быть возвращен обязательный призыв.

«Для нас все очень ясно: если Бундесвер должен стать самой большой армией в Европе, то без обязательной военной службы не обойтись. Только с помощью добровольцев мы не сможем обеспечить необходимую безопасность, в которой нуждается наша страна. А безопасность является предпосылкой свободы», — высказался Зедер.

По словам политика, решение о восстановлении обязательной службы следует принять как можно скорее.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус ставит целью существенно увеличить численность армии — с нынешних 70 тыс. до 200 тыс. военнослужащих.

Напомним, Германия представила новую военную стратегию, цель которой — создание сильнейшей армии в Европе для сдерживания России. Писториус назвал РФ главной угрозой, которая готовится к войне с НАТО и уже ведет гибридную агрессию: шпионаж, кибератаки и диверсии. Согласно доктрине, более 460 тыс. немецких и союзных солдат должны быть готовы к отпору потенциальному нападению Москвы, чей курс определен как «фундаментально враждебный».