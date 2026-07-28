Угроза от Тегерана: за сколько времени и куда иранские ракеты могут долететь в Украине

Ракетный удар из Ирана: за сколько минут баллистика долетит в Украину

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Иран угрожает Украине ракетным ударом. Пока власти успокаивают, что в настоящее время оснований для волнения по поводу угрозы из Ирана нет, в центре внимания военных аналитиков находятся прежде всего баллистические ракеты, которые Тегеран разрабатывал десятилетиями.

В паблике «УС» разобрались, о каких именно типах ракет идет речь, сколько времени у жителей разных регионов и есть ли у Украины достаточный щит против этого оружия.

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Отмечается, что у Ирана действительно есть ракеты, способные достать до Украины. Речь идет о баллистических ракетах средней дальности — Ghadr, Emad, Sejjil и Khorramshahr. Наибольшую угрозу представляет Khorramshahr — ее дальность может достигать около 4000 км.

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© Телеграф

«Для перехвата таких ракет нужны специальные системы противоракетной обороны, в частности THAAD, Arrow-2/3 и SM-3. Возможности Patriot против таких целей ограниченны», — отмечают в паблике.

Как добавляет Телеграф, дальность и приблизительное время подлета могут быть такими:

Тебриз — Днепр — 1470 км — 12-18 минут

Тебриз — Харьков — 1550 км — 13-20 минут

Тебриз — Одесса — 1580 км — 13-20 минут

Тебриз — Киев — 1850 км — 15-25 минут

Тебриз — Львов — 2150 км — 18-30 минут

Может ли Иран бить ракетами по Украине, как это делает Россия

«Действительно, у Ирана есть значительный ракетный потенциал — даже больший, чем ожидали Штаты. Однако, по моему мнению, этих возможностей недостаточно, чтобы наносить Украине стратегические удары такого масштаба, как это делает Россия», — объясняет немецкий аналитик, основатель Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

Иран угрожает Украине: последние новости

Напомним, Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в атаке на судно в Каспийском море. Дипломатическое ведомство заявило, что это якобы было торговое судно, и напугало «расширением огня войны». В Тегеране назвали инцидент «актом агрессии».

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил президента Украины Владимира Зеленского в атаке на судно и пригрозил атаками.

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО оценили возможность атаки со стороны Ирана на Украину. Так, официальных данных о такой подготовке на данный момент нет. В то же время в ЦПД признают, что оружие у Ирана для таких действий потенциально есть.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос оценил, решится ли Иран ударить по Украине баллистикой.

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