Угроза отключений электроэнергии в ЕС: Франция не успевает перезапустить реакторы АЭС

Во Франции не успевают выполнить план перезапуска четверти своих атомных станций к середине декабря.

Атомная промышленность Франции отстает в попытках вовремя запустить нерабочие реакторы АЭС во избежание отключений электроэнергии и помочь Европе справиться с потерей российских поставок этой зимой.

Об этом пишет Bloomberg.

Французская компания Electricite de France (EDF) не успевает выполнить план перезапуска четверти своих атомных станций до середины декабря. Сетевой оператор RTE предупреждает, что риск дефицита в январе растет.

Хотя Electricite de France SA привлекла аварийно-сварочные бригады из США и Канады, график уже значительно отстает от плана, разработанного несколько недель назад.

"Я знаю, что команды EDF чрезвычайно мобилизованы. Однако мы должны быть готовы к любой ситуации, включая возможность целенаправленных отключений электроэнергии этой зимой", – сказала премьер-министр Элизабет Борн в парламенте.

Эти проблемы сделают Францию уязвимой, несмотря на меньшее влияние поставок российского газа, чем в Германии. Потенциальные побочные эффекты от дефицита ядерной энергии во Франции держат операторов электросетей по всему континенту наготове на случай, если второй по величине экономике Европейского Союза потребуется дополнительная электроэнергия.

Администрация президента Эммануэля Макрона выделила минимум 100 млрд евро, чтобы помочь предприятиям, потребителям и государственным органам справиться с ростом цен на электроэнергию, природный газ и бензин в течение следующего года.

Напомним, в Германии заявили о возможном отключении электроэнергии зимой из-за кризиса в сфере энергоснабжения.

В Украине после массированных ракетных атак России ежедневно применяют графики отключений света, кроме них приходится применять экстренные отключения, о которых невозможно предупредить заранее.

Однако, недавно в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что ситуация с электроэнергией должна улучшиться в ближайшее время, если российские агрессоры не будут наносить новые ракетные удары по Украине.

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