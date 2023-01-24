Угроза повторного нападения из Беларуси: Лукашенко подписал указ о призыве срочников на конец зимы

В Минобороны объясняют, что якобы благодаря указу местные власти "своевременно проведут мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым предполагается призвать в феврале-мае 2023 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан РБ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства страны-союзницы в войне России Беларуси.

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"Документом предусматривается призвать в феврале — мае 2023 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и не имеющих права на отсрочку от призыва, потерявших право на отсрочку граждан призывного возраста, а также на службу в резерве граждан из числа студентов первого курса учреждений высшего образования нашей страны сельскохозяйственного профиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу", — сказано в тексте указа.

В то же время указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы.

Военная активность в Беларуси

Напомним, в Беларуси 19 января ближе к границе с Украиной перебросили боевые вертолеты. В частности, из белорусских Мачулищ до Лунинца перебазировались 11 российских вертолетов. Вероятно, это связано с военными учениями, которые продлятся до 1 февраля.

Между тем, в Беларуси снимают военную технику с длительного хранения. Так, в оборонном ведомстве объясняют, что подобные меры принимаются "в рамках проведения совместных мероприятий боевого согласования региональной группировки войск".

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