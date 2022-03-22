Угроза применения химического оружия в Украине: Россия до сих пор получает мгновенные данные о погоде от Запада

Угроза применения химического оружия в Украине: Россия до сих пор получает мгновенные данные о погоде от Запада

Поскольку Россия вносит метеорологические данные в программу, она имеет доступ к каналам EUMETSAT.

Россия продолжает получать мгновенные метеорологические данные от западных и других правительств, которые могут использоваться для планирования химической или биологической атак в Украине.

Об этом сообщают военные эксперты, пишет Reuters.

Отмечается, что ранее Вашингтон и его союзники предупредили, что Москва может планировать применить химическое или биологическое оружие. Тем не менее, данные о погоде из некоторых из тех же стран, включая Соединенные Штаты и Великобританию, продолжают поступать в российские агентства. Сюда входят измерения скорости и направления ветра, солнечного света, осадков и других факторов.

В Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников EUMETSAT, которая базируется в Германии, заявляют, что продолжают предоставлять данные России. Представитель EUMETSAT сообщил, что организация прекратила отправлять данные со спутников ЕС в Россию и Беларусь по указанию Европейской комиссии, но она продолжает передавать информацию из других европейских спутников этим двум странам, а также метеорологические наблюдения от правительств по всему миру.

В организации объяснили, поскольку Россия вносит данные в программу, она имеет доступ к каналам EUMETSAT. Таким образом, Россия будет получать данные из европейских стран, включая Великобританию, а также из Америки, Канады и других стран.

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