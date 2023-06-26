Угроза ракетной атаки: Беларусь продлила запрет на полеты у границы с Украиной

С начала войны с территории Беларуси по Украине было запущено не менее 721 ракеты, сообщает мониторинговый канал.
В Беларуси на три месяца еще продлили запрет на полеты у границы с Украиной, поэтому угроза ракетных обстрелов со стороны РБ сохраняется, по меньшей мере, до октября 2023 года.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
Согласно NOTAMN, ограничения для полетов действуют для всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси с 1 июля по 1 октября 2023 года.
"Это ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета РБ, а также авиацию МЧС РБ, которая используется при тушении пожаров. Территория зоны ограничения не изменилась", — говорится в сообщении.
Авторы паблика напоминают, что запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину. Именно с юга Белоруссии и проходят запуски ракет по территории Украины. С начала войны с территории Беларуси по Украине было запущено не менее 721 ракеты. Последний ракетный запуск по территории Украины из воздушного пространства союзницы России был зафиксирован 6 октября 2022 г.
Напомним, в ГУР ответили, опрокидывает ли РФ "вагнеровцев" в Беларусь после бунта Пригожина.
Читайте также: