Угроза ракетной атаки: Беларусь продлила запрет на полеты у границы с Украиной

С начала войны с территории Беларуси по Украине было запущено не менее 721 ракеты, сообщает мониторинговый канал.

В Беларуси на три месяца еще продлили запрет на полеты у границы с Украиной, поэтому у гроза ракетных обстрелов со стороны РБ сохраняется, по меньшей мере, до октября 2023 года.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

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Согласно NOTAMN, ограничения для полетов действуют для всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси с 1 июля по 1 октября 2023 года.

"Это ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета РБ, а также авиацию МЧС РБ, которая используется при тушении пожаров. Территория зоны ограничения не изменилась", — говорится в сообщении.

Авторы паблика напоминают, что запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину. Именно с юга Белоруссии и проходят запуски ракет по территории Украины. С начала войны с территории Беларуси по Украине было запущено не менее 721 ракеты. Последний ракетный запуск по территории Украины из воздушного пространства союзницы России был зафиксирован 6 октября 2022 г.

Беларусь продлила запрет на полеты у границы с Украиной. ФОТО: Белорусский Гаюн/Telegram

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