Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Угроза ракетной атаки: Беларусь продлила запрет на полеты у границы с Украиной

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
793
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Угроза ракетной атаки: Беларусь продлила запрет на полеты у границы с Украиной

Угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохраняется по меньшей мере на 3 месяца / Фото: Associated Press

С начала войны с территории Беларуси по Украине было запущено не менее 721 ракеты, сообщает мониторинговый канал.

В Беларуси на три месяца еще продлили запрет на полеты у границы с Украиной, поэтому угроза ракетных обстрелов со стороны РБ сохраняется, по меньшей мере, до октября 2023 года.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Согласно NOTAMN, ограничения для полетов действуют для всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси с 1 июля по 1 октября 2023 года.

"Это ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета РБ, а также авиацию МЧС РБ, которая используется при тушении пожаров. Территория зоны ограничения не изменилась", — говорится в сообщении.

Авторы паблика напоминают, что запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину. Именно с юга Белоруссии и проходят запуски ракет по территории Украины. С начала войны с территории Беларуси по Украине было запущено не менее 721 ракеты. Последний ракетный запуск по территории Украины из воздушного пространства союзницы России был зафиксирован 6 октября 2022 г.

Беларусь продлила запрет на полеты у границы с Украиной. ФОТО: Белорусский Гаюн/Telegram / ©
Беларусь продлила запрет на полеты у границы с Украиной. ФОТО: Белорусский Гаюн/Telegram

Напомним, в ГУР ответили, опрокидывает ли РФ "вагнеровцев" в Беларусь после бунта Пригожина.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
793
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация