"Угроза растет": НАТО усиливает меры безопасности на фоне нераскрытых взрывов на "Северных потоках"

В Лондоне создают центр для обмена информацией о потенциальных угрозах для подводной инфраструктуры.

НАТО усиливает защиту подводных трубопроводов и кабелей после нераскрытой атаки на трубопроводы Nord Stream, которая могла быть диверсией россиян. Беспокойство Альянса вызывает то, что Россия наносит на карту жизненно важную западную инфраструктуру для энергетики и Интернета в водах вокруг Европы.

Об этом сообщает Associated Press.

“Угроза растет. Российские корабли активно картографировали нашу критическую подводную инфраструктуру. Есть повышенная обеспокоенность тем, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критическую инфраструктуру, пытаясь нарушить жизнь Запада", — подчеркнул генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вирманн, возглавляющий специальную группу, занимающуюся этим вызовом.

Для защиты подводной инфраструктуры министры обороны стран-участниц НАТО приняли решение об образовании специального центра, расположенного в Нортвуде, на северо-западе Лондона.

НАТО подтолкнула к этому шагу нераскрытая атака на газопроводы Nord Stream 1 и Nord Stream 2, построенные для транспортировки российского природного газа в Германию. Эти нападения до сих пор расследуются, но с тех пор НАТО увеличило свое присутствие в Балтийском и Северном морях с десятками кораблей при поддержке морских патрульных самолетов и подводных беспилотников.

Поскольку Северное море пересекает около 8000 километров нефте- и газопроводов, кабелей связи и электросетей, за ними нельзя наблюдать только силами НАТО. Именно поэтому создается центр обмена информацией с частным сектором. НАТО считает, что важно ловить диверсантов, когда они готовят свои атаки.

“Чтобы поддержать центр, союзники решили создать сеть критически важной подводной инфраструктуры, объединяющей НАТО, союзников и участников частного сектора. Это поможет улучшить обмен информацией о новых рисках и угрозах", – сказал Вирманн.

Напомним, за неделю до взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", произошедших в сентябре 2022 года, Балтийский флот ВМС РФ проводил масштабные маневры, которые могли являться прикрытием для диверсии.

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