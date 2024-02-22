Угроза реальна: Жорин о "присоединении" Приднестровья к РФ и путях решения проблемы

По мнению военного, Молдова могла бы обратиться в Украину за помощью в решении проблемы с сепаратистским анклавом.

Майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин называет возможность официального "присоединения" непризнанного Приднестровья к России вполне реальной.

Об этом он написал в Telegram.

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"По логике РФ, постоянная эскалация – это самый лучший способ держать свое стадо в тонусе и готовить большую войну против НАТО", – рассуждает Жорин.

Он отметил, что в Приднестровье давно стоят российские войска – поэтому эту территорию и так де-факто можно называть подконтрольной РФ.

"Сложно понять, почему Запад до сих пор дает возможность существовать этому образованию. Из-за своей слабости теперь будет еще большая проблема. А Молдова могла бы, кстати, обратиться к нам за помощью", — подытожил военный.

Ранее сообщалось, что в конце февраля непризнанное Приднестровье может попросить Путина о "присоединении" к составу РФ. 28 февраля в Приднестровье планируют впервые за 18 лет провести съезд депутатов всех уровней и именно там могут обратиться к российскому диктатору об аннексии региона.

В то же время, по мнению военного эксперта Вадима Денисенко, вероятность внезапного объявления о присоединении Приднестровья к России близка нулю.

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