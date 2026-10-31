ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
587
Время на прочтение
2 мин

Угроза теракта с массовыми жертвами в Москве: в посольстве США назвали место возможного нападения

Американцев в Москве призвали не приближаться к музею-заповеднику «Царицыно» и избегать мест массового скопления людей.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Москва

Москва / © Associated Press

Посольство США в Москве предупредило о реальной угрозе инцидента с многочисленными жертвами на территории музея-заповедника «Царицыно» в столице России. Американским гражданам рекомендовали воздержаться от посещения этого места 31 октября и избегать прилегающего района.

Об этом говорится в официальном заявлении дипломатического представительства США.

«Посольству США в Москве стало известно о реальной угрозе инцидента, который может привести к массовым жертвам сегодня, 31 октября, на территории музея-заповедника „Царицыно“», — сообщили американские дипломаты.

В посольстве отметили, что правительство США координирует меры реагирования с соответствующими органами власти Российской Федерации. В то же время американцев призвали не приближаться к указанному району, избегать мест массового скопления людей и внимательно следить за обстановкой вокруг.

Кроме того, гражданам США рекомендовали пересмотреть свои меры безопасности, держать мобильные телефоны заряженными, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и следить за сообщениями местных СМИ.

Как сообщил Telegram-канал Astra, на фоне предупреждения американского посольства перестал работать официальный сайт музея-заповедника «Царицыно». При попытке открыть страницу появляется сообщение об «ошибке при установке соединения с базой данных». Причиной технического сбоя могла стать перегрузка сайта из-за значительного количества пользователей, пытающихся получить информацию.

Согласно афише музея-заповедника, на 31 октября там запланированы концерт органной музыки в атриуме Хлебного дома и гала-концерт «Музыка и танец из глубины веков» в Баженовском зале. В последнем планируется представить аутентичный фольклор, песни, легенды и танцевальные постановки народов Северного Кавказа, в частности Северной Осетии-Алании и Карачаево-Черкесии.

На момент публикации комментариев от российских властей в связи с предупреждением американского дипломатического представительства не поступало.

Напомним, недавно в Москве был задержан руководитель региональной организации Коммунистической партии РФ в Республике Коми, бывший депутат Государственной думы Олег Михайлов. Его обвиняют в «оправдании терроризма».

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie