Угроза теракта с массовыми жертвами в Москве: в посольстве США назвали место возможного нападения

Москва / © Associated Press

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Посольство США в Москве предупредило о реальной угрозе инцидента с многочисленными жертвами на территории музея-заповедника «Царицыно» в столице России. Американским гражданам рекомендовали воздержаться от посещения этого места 31 октября и избегать прилегающего района.

Об этом говорится в официальном заявлении дипломатического представительства США.

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«Посольству США в Москве стало известно о реальной угрозе инцидента, который может привести к массовым жертвам сегодня, 31 октября, на территории музея-заповедника „Царицыно“», — сообщили американские дипломаты.

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В посольстве отметили, что правительство США координирует меры реагирования с соответствующими органами власти Российской Федерации. В то же время американцев призвали не приближаться к указанному району, избегать мест массового скопления людей и внимательно следить за обстановкой вокруг.

Кроме того, гражданам США рекомендовали пересмотреть свои меры безопасности, держать мобильные телефоны заряженными, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и следить за сообщениями местных СМИ.

Как сообщил Telegram-канал Astra, на фоне предупреждения американского посольства перестал работать официальный сайт музея-заповедника «Царицыно». При попытке открыть страницу появляется сообщение об «ошибке при установке соединения с базой данных». Причиной технического сбоя могла стать перегрузка сайта из-за значительного количества пользователей, пытающихся получить информацию.

Согласно афише музея-заповедника, на 31 октября там запланированы концерт органной музыки в атриуме Хлебного дома и гала-концерт «Музыка и танец из глубины веков» в Баженовском зале. В последнем планируется представить аутентичный фольклор, песни, легенды и танцевальные постановки народов Северного Кавказа, в частности Северной Осетии-Алании и Карачаево-Черкесии.

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На момент публикации комментариев от российских властей в связи с предупреждением американского дипломатического представительства не поступало.

Напомним, недавно в Москве был задержан руководитель региональной организации Коммунистической партии РФ в Республике Коми, бывший депутат Государственной думы Олег Михайлов. Его обвиняют в «оправдании терроризма».

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