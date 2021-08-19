Угроза терроризма из Сирии и Восточной Африки гораздо больше, чем из Афганистана — Байден

Угроза терроризма из Сирии и Восточной Африки гораздо больше, чем из Афганистана — Байден

Президент США считает, что Китай и Россия больше всех разочарованы выводом американских войск из Афганистана.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что Афганистан больше не является "инкубатором экстремизма", каким был до терактов 11 сентября 2001 года. Глава Белого дома заявил, что террористическая угроза из Сирии или Восточной Африки является сейчас более серьезной для США.

Об этом сообщает ABC News.

"Аль-Каида", и ИГИЛ дают метастазы. Существует гораздо более серьезная угроза для США из Сирии. Существует гораздо более серьезная угроза для США из Восточной Африки", — сказал Байден.

Американский президент считает, что нерационально тратить $1 трлн и держать десятки тысяч американских солдат США в Афганистане дальше, на фоне террористической угрозы в других частях мира.

Он убежден, что Китай и Россия больше разочарованы тем, что Вашингтон выводит войска из Афганистана, ведь были заинтересованы, чтобы Штаты продолжали тратить там огромные средства.

Ранее Джо Байден признал, что войска США могут остаться в Афганистане после 31 августа. Также он выделил на помощь афганским беженцам $500 млн.

Напомним, что представители "Талибана" провели в Кабуле первую с момента захвата власти в стране пресс-конференцию.

В свою очередь президент США Джо Байден выступил с заявлением по ситуации в Афганистане.

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