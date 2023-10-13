Угроза Третьей мировой войны: эксперт рассказал, где и как она может начаться

Учитывая последние события в мире, эксперты все чаще начинают говорить об угрозе Третьей мировой войны. Эксперт-международник Тарас Жовтенко рассказал, с чего она может начаться и где разворачиваться.

Театром Третьей мировой, кроме Украины и Израиля, могут стать Корея и Тайвань.

Об этом Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, заявил в интервью УНИАН.

Какая может быть Третья мировая война

Тарас Жовтенко предполагает, что гибридная Третья мировая, вероятно, будет разворачиваться как каскадная серия региональных конфликтов, объединенных стоящими за ними странами-агрессорами. К таким странам эксперт относит, в частности, РФ и Иран. Стратегической целью таких конфликтов будет распылить и истощить ресурсы Запада, вызвав его раскол и стратегическое поражение, показав неспособность защищать собственных союзников и национальные интересы в ключевых географических точках.

Где может развернуться Третья мировая война

Жовтенко предполагает, что с точки зрения использования военного компонента и гибридного инструментария, вероятными театрами развертывания гибридной Третьей мировой, кроме уже активных европейского (Украина) и ближневосточного (Израиль), вполне могут стать азиатско-тихоокеанский (Южная Корея, Тайвань), расширить круг стран-агрессоров за счет КНДР и Китая (причем именно в такой последовательности).

По словам эксперта, боевые действия на этих театрах будут дополняться активным применением гибридных инструментов в Европе и США, в первую очередь, используя апробированной Кремлем технологии по причине миграционных кризисов, а также уже традиционных дезинформации и пропаганды.

Для гибридной дестабилизации США будут использованы страны Латинской Америки – некоторые из них российские спецслужбы уже превратили в свои фактические разведывательно-диверсионные хабы (как, например, Бразилия и Венесуэла), говорит эксперт.

Жовтенко предполагает, что в зависимости от того, как будет реагировать на эти угрозы администрация нового президента США, регион тоже может превратиться в зону боевых действий.

Напомним, в России, вероятно, готовятся к испытаниям ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", о чем, в частности, сообщили в The New York Times. В ГУР считают, что это может быть очередной демонстрацией, ориентированной на российскую целевую аудиторию.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков рассказал, что эта российская ракета предназначена для обмена ядерными ударами в условиях Третьей мировой войны РФ против стран НАТО, в частности США.

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