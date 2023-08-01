Угроза войны растет: Франция начинает эвакуацию своих граждан из Нигера

Франция подготовилась к эвакуации сотен французских и европейских граждан из Нигера 1 августа, на следующий день после того, как соседние Мали и Буркина-Фасо заявили, что любое вмешательство извне с целью восстановления свергнутого правительства будет расцениваться как объявление войны.

Об этом информирует Reuters.

В прошлую среду, 26 июля, военная хунта свергла демократически избранного президента Нигера Мохаммеда Базума и его правительство, ставшее седьмым военным переворотом менее чем за три года в Западной и Центральной Африке.

30 июля западноафриканский региональный блок ЭКОВАС пригрозил применить силу для восстановления власти Базума, если солдаты не сделают этого в течение недели, в то время как соседние Мали и Буркина-Фасо, где также правят военные хунты, заявили, что встанут в защиту Нигера.

В связи с риском эскалации конфликта Испания заявила, что готовится эвакуировать более 70 граждан по воздуху, а Италия организует рейс для репатриации. Германия призвала своих граждан присоединиться к французским рейсам.

Переворот прокатился по всему Сахельскому региону, сражающемуся с исламистскими боевиками-повстанцами и где Нигер до сих пор считался самым стабильным союзником Запада.

Недавние перевороты в регионе произошли на фоне волны антифранцузских настроений: местные жители требуют, чтобы бывший колониальный правитель прекратил вмешиваться в их дела и призывают партнерство с Россией.

Новые военные лидеры Нигера арестовали высокопоставленных политиков и предотвратили любые иностранные попытки освободить Базума, который до сих пор находится под замком в своем дворце.

"Учитывая продолжающийся в Нигере переворот и тот факт, что ситуация продолжает вызывать беспокойство, мы решили убедиться, что французские граждане, которые хотят покинуть Нигер, могут это сделать", — заявила министерка иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью французскому. телеканала LCI TV.

По ее оценкам, сотни французских граждан и сотни других граждан ЕС хотели быть эвакуированными рейсами, которые, как она надеется, будут совершены в течение 24 часов.

Flightradar показал, что самолет, зарегистрированный на французские вооруженные силы, приземлился в аэропорту столицы Ниамея в 12:07 по Гринвичу и должен был вылететь около 15:10 по Гринвичу.

Франция, США, Германия и Италия имеют в Нигере свои войска для борьбы с повстанцами и проведения тренировочных миссий. Пока не было объявлено об эвакуации войск.

Колонна заявила, что Франция провела переговоры с "контролирующими" Нигер, чтобы убедиться, что эвакуация может состояться безопасно, что никоим образом не является признанием хунты.

"Объявление войны"

Западноафриканский блок ЭКОВАС занял самую жесткую позицию по отношению к Нигеру после того, как пытался убедить военных правителей стран-членов Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи восстановить демократию.

Декларация Мали и Буркина-Фасо, сделанная 31 июля вечером, стала сильнейшим свидетельством формирования нового альянса в противоположность остальным странам-членам регионального блока, состоящему из 15 государств.

"Мали и Буркина-Фасо предупреждают, что любое военное вмешательство в Нигер будет рассматриваться как объявление войны Буркина-Фасо и Мали", — говорится в совместном заявлении, распространенном национальными телеканалами обеих стран.

Они заявили, что выйдут из ЭКОВАС и предпримут "меры законной обороны", чтобы поддержать армию и народ Нигера, если ЭКОВАС вмешается. Военное руководство Гвинеи также выразило солидарность с Нигером.

Евгений Пригожин, руководитель российской группы наемников Вагнера, на прошлой неделе поздравил переворот в Нигере и заявил, что его силы готовы восстановить порядок.

Кремль заявил, что ситуация в Нигере "вызывает серьезную обеспокоенность" и призвал к скорейшему возвращению в конституционный порядок.

Нигер является седьмым в мире производителем урана – радиоактивного металла, широко используемого в ядерной энергетике и лечении рака.

Представитель Еврокомиссии заявил, что энергетические компании ЕС имеют достаточные запасы природного урана, чтобы смягчить какие-либо краткосрочные риски по поставкам.

Французская компания Orano, производящая ядерное топливо, заявила, что ее деятельность в Нигере продолжается и не пострадает от эвакуации, поскольку 99% персонала компании являются гражданами Нигера.

"Военный переворот" в Нигере: что об этом известно

В Нигере 26 июля военные заблокировали президента страны Мохаммеда Базума в его президентском дворце в столице страны Ниамей. Военные также заблокировали расположенные рядом с дворцом министерства.

Позже возглавивший мятеж генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера. Выступая на телевидении, он заявил, что его хунта пришла к власти из-за ряда проблем в Нигере, среди которых, в частности, отсутствие безопасности, экономические неурядицы и коррупция.

В воскресенье, 30 июля, тысячи поклонников хунты, захватившей Нигер во время государственного переворота, прошли маршем по улицам столицы Ниамея. Они размахивали русскими флагами и скандировали имя президента России, направляясь в посольство Франции, колонией которой раньше было это африканское государство.

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