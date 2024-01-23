Угроза войны РФ и НАТО: глава ВС Норвегии озвучил возможные сроки нападения Путина на Европу

Глава вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен считает, что НАТО имеет лишь несколько лет, чтобы подготовиться к войне с Россией.

Такое мнение западный военных сказал в интервью NTB в воскресенье, 21 января, пишет Daglabet.

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Он призвал Альянс расширить свой военный потенциал для "противостояния с Россией".

"Сейчас есть окно, которое, возможно, продлится один, два, возможно, три года, когда мы должны еще больше инвестировать в надежную защиту. Но нам не хватает времени. Я просто хочу это уточнить. Мы не знаем, что будет с Россией через три годы. Нам важно противостоять неопределенному и непредсказуемому миру с сильной национальной обороной", — отмечает он.

По его словам, Россия наращивает свои военные запасы гораздо быстрее, чем они ожидали. В последнее время она перевела экономику на военные рельсы. Военные заводы работают круглосуточно. Кроме того, Кремль работает с Ираном и КНДР, чтобы расширить свой арсенал.

"Россия значительно увеличила производство. Она также сотрудничает с такими странами, как Иран и Северная Корея, а это значит, что мы можем получить более быстрое наращивание российской обороны, чем то, что мы предполагали в прошлом году. Поэтому мы должны использовать время эффективно, чтобы укрепить нашу собственную оборону" — отметил Кристоферсен.

Напомним, ранее мы говорили, что известно об угрозе войны Москвы с Альянсом. Читайте по ссылке.

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