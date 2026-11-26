Йонас Гар Стере, Владимир Путин, Александер Стубб / © ТСН

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Официальным поводом для телефонного звонка президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере президенту России Владимиру Путину в октябре стала Украина. Но на самом деле лидеры спасали от прямого столкновения с РФ свой Балтийский регион.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей.

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Стубб и Стере заверили Путина, что не будут блокировать Балтийское море

В октябре Стубб, Стере и Путин обсуждали по телефону вопросы завершения войны в Украине. В то же время, для лидеров Финляндии и Норвегии важной целью разговора было также не допустить прямого столкновения с Россией в своем регионе.

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Балтийское море все больше воспринимается как одна из наиболее опасных потенциальных точек конфликта между Москвой и Западом. Стубб и Стере стремились снизить напряженность, заверив Путина, что их страны не планируют перекрывать важный для России морской маршрут.

Через Балтийское море Россия транспортирует более 60% своей морской нефти, являющейся важным источником доходов для военной экономики страны. В то же время, Балтийское море окружено государствами НАТО.

Риск эскалации стал особенно очевидным после атаки украинского дрона на российское грузовое судно вблизи Финляндии. При спасении экипажа и эвакуации судна финские и российские власти координировали свои действия, что помогло не допустить дальнейшего обострения ситуации.

В то же время западные чиновники заявляют, что в последние месяцы Москва предприняла ряд тревожных шагов, свидетельствующих об усилении беспокойства российских властей относительно потенциальной блокады.

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Нефтяные танкеры РФ сопровождают корабли, способные нести ядерные ракеты

По словам западных чиновников, а также согласно заявлениям российских чиновников, Москва приказала военным кораблям, вооруженным ракетами, способными нести ядерные боеголовки, сопровождать нефтяные танкеры в Балтийском море. Российские корабли при этом должны не допускать их осмотр западными военно-морскими силами и береговой охраной. За чуть больше года немецкая береговая охрана зафиксировала 260 таких случаев сопровождения в Балтийском и Северном морях.

В мае Россия также приняла законодательство, позволяющее использовать военную силу для защиты коммерческих судов. Кроме того, по данным западных разведчиков, Москва укрепила свой анклав Калининград на побережье Балтийского моря, снабдив его беспилотниками, мощными радарами и средствами радиоэлектронной борьбы.

В августе Путин назвал попытки европейских стран противодействовать танкерам «пиратством и бандитизмом» и заявил о готовности России ответить военным путем. А уже через месяц Кремль направил НАТО экстренное письменное предупреждение, заявив о готовности нанести превентивные ядерные удары для защиты своих интересов в Балтийском море — даже в случае отсутствия атаки на российскую территорию.

«Мы не намерены блокировать Балтийское море в мирное время, можете на это рассчитывать, мы будем действовать в соответствии с законом», — сказал Стубб Путину во время телефонного разговора 27 октября.

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Об этом сообщили два человека, которые присутствовали во время разговора.

Задержание танкеров «теневого флота» РФ — еще один фактор обострения

Еще одним фактором обострения ситуации в Балтийском море стали операции по задержанию танкеров российского «теневого флота», с помощью которого Москва обходит западные санкции на экспорт нефти. По данным, собранным на основе публично известных инцидентов, с конца 2024 года подозреваемые танкеры «теневого флота» по меньшей мере 14 раз задерживали или брали на абордаж. При этом 10 таких случаев произошло в начале 2026 года.

В то же время, в начале этого года операции по перехвату танкеров в Балтийском море в основном прекратились. Это произошло после того, как российские ВМС начали противодействовать западным кораблям, пытавшимся останавливать суда.

Опасениям России способствовали публичные заявления представителей Запада

Западные чиновники также отмечают, что публичные заявления представителей Запада способствовали усилению опасений Москвы по поводу возможных намерений западных стран в Балтийском море.

В частности, 11 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал НАТО провести недалеко от Калининграда военные учения, которые были бы настолько «агрессивными», чтобы Путин опасался возможного нападения и был вынужден перебросить войска из Украины.

Через несколько дней глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил на заседании ООН, что «Эстония, Финляндия, а также НАТО» способны закрыть Финский залив «за считанные часы».

В конце октября представители Пентагона призвали коллег из стран Балтийского региона сдержать риторику по поводу возможных ударов по России в этом регионе. Как сообщили европейские и американские чиновники, целью такого предупреждения было не допустить дальнейшего обострения.

Западные представители пытались как можно быстрее заверить Москву, что НАТО не собирается вводить блокаду в Балтийском море. В частности, Финляндия вызвала российского посла, стремясь снизить уровень напряженности.

В Финляндии обратились к олигарху из РФ для связи с Кремлем

В то же время Стубб, по словам осведомленных о его позиции чиновников, опасался, что эти сигналы не доходят до российского руководства. В этой связи представители Финляндии обратились к российскому олигарху, у которого был непосредственный канал связи с Кремлем. По словам собеседников, олигарх поехал в Норвегию, где провел консультации с высокими чиновниками. После этого он вернулся в Москву и передал Путину соответствующее сообщение.

Через несколько дней Стубб и Стере лично побеседовали с Путиным. Главной целью разговора было развеять опасения российского диктатора по поводу возможной блокировки морских путей.

После телефонного разговора Путин публично положительно отозвался об обоих северных лидерах. В то же время он предположил, что «кто-то» стремится превратить Балтийское море в еще один Ормузский пролив.

«Мы этого не хотим, но мы ответим на любой вызов», — заявил глава Кремля.

По его словам, если противостояние зайдет слишком далеко, «победителей не будет».

Между тем заявления Стубба о том, что Финляндия будет соблюдать международное морское право в отношениях с Россией, были проверены на практике после атаки украинских дронов на российское грузовое судно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судно было законной целью, поскольку перевозило оружие. В то же время он отметил, что знал про обеспокоенность некоторых европейских партнеров Киева из-за ситуации в Балтийском море. По словам главы государства, украинские военные нанесли удар по судну в российских водах, однако после атаки оно дрейфовало в финские воды.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что атака на грузовое судно привела к усилению напряженности в Балтийском море. По его словам, Россия ожидает, что государства Балтийского региона используют свое влияние на Киев, чтобы добиться прекращения подобных атак.

К слову, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна и премьер Кристен Михал заявили, что удар Украины по российскому сухогрузу в Финском заливе является правом на самооборону и следствием агрессии РФ. В то же время глава правительства уточнил, что Эстония не позволяла использовать свое воздушное пространство или акваторию для таких атак. По просьбе Финляндии Таллинн отправил на место происшествия корабль «Генерал Курвитс» для тушения пожара, координируя дальнейшие действия с финскими коллегами.

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