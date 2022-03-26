Угроза всемирного потопа: в Антарктиде из-за экстремального потепления обрушился гигантский шельфовый ледник

Разрушение таких ледяных щитов на краю континента может привести к сползанию внутреннего льда и резкому повышению уровня воды в мировом океане.

Из-за рекордно высоких температур, которые фиксировались в Восточной Антарктиде в середине марта, за несколько дней разрушился шельфовый ледник Конгера площадью 1200 квадратных километров.

Как сообщает The Guardian, об этом свидетельствуют снимки со спутника Copernicus Sentinel-1.

Шельфовые ледники являются продолжением ледяных щитов, играющих важную роль в сдерживании внутреннего льда Антарктиды. Из-за их разрушения большие массивы льда сползают в воду, что приводит к повышению уровня мирового океана.

Сотрудник NASA Кэтрин Уокер отметил, что произошло самое значительное разрушение шельфового ледника с начала 2000-х годов. "Возможно, это событие не будет серьезных последствий, но это признак того, что может произойти с ледниками", — говорит он.

По словам Хелен Фрикер из Полярного центра Скриппса, в марте в Восточной Антарктиде огромные глыбы льда откололись не только от ледника Конгера, но и двух других шельфовых ледников.

Наибольшее беспокойство ученых вызывает ледник Туэйтса, который имеет площадь 120 тысяч кв. км. Его называют ледником Судного дня – если он отколется от Антарктиды, то глобальный уровень моря поднимется на полметра. В результате такого события под воду пойдут большие мировые мегаполисы.

Исследователи отметили, что то, как быстро разрушился шельфовый ледник Конгера, может свидетельствовать о стремительном развитии опасных событий.

Напомним, на итальянско-французской исследовательской станции "Конкордия" в Восточной Антарктиде зафиксировали новый тепловой рекорд. Температура воздуха 18 марта здесь составляла всего -11,5 градуса по Цельсию, хотя обычно в это время средняя температура колеблется от -40 до -50 градусов.

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