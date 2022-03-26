Угроза всемирного потопа: в Антарктиде из-за экстремального потепления обрушился гигантский шельфовый ледник

Разрушение таких ледяных щитов на краю континента может привести к сползанию внутреннего льда и резкому повышению уровня воды в мировом океане.
Из-за рекордно высоких температур, которые фиксировались в Восточной Антарктиде в середине марта, за несколько дней разрушился шельфовый ледник Конгера площадью 1200 квадратных километров.
Как сообщает The Guardian, об этом свидетельствуют снимки со спутника Copernicus Sentinel-1.
Шельфовые ледники являются продолжением ледяных щитов, играющих важную роль в сдерживании внутреннего льда Антарктиды. Из-за их разрушения большие массивы льда сползают в воду, что приводит к повышению уровня мирового океана.
Последние ~4.5 года в настоящее время сверла Conger Ice Shelf, В настоящее время Antarctica seen by #Sentinel1. @sentinel_hub @CopernicusEU @helenafricker @CapComCatWalk pic.twitter.com/q1OUCPgxQlОпубликовано в Peter Neff (@icy_pete) 25 марта 2022
Сотрудник NASA Кэтрин Уокер отметил, что произошло самое значительное разрушение шельфового ледника с начала 2000-х годов. "Возможно, это событие не будет серьезных последствий, но это признак того, что может произойти с ледниками", — говорит он.
Сплошной collapse из Antarctica's Conger Ice Shelf (~1200 sq. km) ~March 15, seen in combo #Landsat and #MODIS imagery. Можно ли это его tipping point following the #Antarctic #AtmosphericRiver and heatwave too? #CongerIceShelf #Antarctica @helenafricker @icy_pete https://t.co/7dP5d6isvd pic.twitter.com/1wzmuOwdQn— Catherine Colello Walker (@CapComCatWalk) 24 марта 2022
По словам Хелен Фрикер из Полярного центра Скриппса, в марте в Восточной Антарктиде огромные глыбы льда откололись не только от ледника Конгера, но и двух других шельфовых ледников.
Наибольшее беспокойство ученых вызывает ледник Туэйтса, который имеет площадь 120 тысяч кв. км. Его называют ледником Судного дня – если он отколется от Антарктиды, то глобальный уровень моря поднимется на полметра. В результате такого события под воду пойдут большие мировые мегаполисы.
Исследователи отметили, что то, как быстро разрушился шельфовый ледник Конгера, может свидетельствовать о стремительном развитии опасных событий.
Напомним, на итальянско-французской исследовательской станции "Конкордия" в Восточной Антарктиде зафиксировали новый тепловой рекорд. Температура воздуха 18 марта здесь составляла всего -11,5 градуса по Цельсию, хотя обычно в это время средняя температура колеблется от -40 до -50 градусов.
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