Угроза вторжения РФ в страны НАТО: Германия предупредила Путина об ударах по его территории

Угроза войны РФ с НАТО / © ТСН.ua

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В случае нападения России на НАТО Германия готова вступить в войну хоть сегодня ночью и защищать каждый сантиметр территории Альянса.

Об этом заявил главнокомандующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойман в эксклюзивном интервью The Telegraph.

Главнокомандующий германскими силами заверил, что его войска нанесут сокрушительные воздушные удары по России, если та нападет на любого партнера по оборонному блоку.

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Какие территории РФ могут оказаться под ударом НАТО

Немецкий генерал-лейтенант предупредил российское командование, что в случае вторжения ФРГ будет наносить удары по:

Калининграду,

Кольскому полуострову,

Петербургу,

акватории Черного моря.

В издании напомнили, что Нойманн руководит программой перевооружения немецких ВВС в рамках реализации создания «мощнейшей армии» Европы. Правительство Германии планирует масштабное пополнение запасов систем противовоздушной обороны, в частности, ракет Patriot, IRIS-T та Arrow 3.

«Если дело дойдет до конфликта — надеемся, что этого никогда не произойдет, но если да, мы будем защищать каждый сантиметр нашей территории. Я считаю, что это важное сообщение, особенно для крайнего севера и наших балтийских союзников. Должно быть понятно, что не существует зон с разным уровнем безопасности, что НАТО является НАТО вплоть до последнего сантиметра», — сказал глава немецкой армии, добавив, что НАТО должна приложить значительные усилия в области безопасности, осуществлять мониторинг и при необходимости принимать меры.

Угроза войны России с НАТО — последние новости

Ранее командующий армией Германии Кристиан Фрейдинг рассказал, что Россия может напасть на страну-члена НАТО до 2029 года. Он заверил, что его страна готова отражать атаку русской армии.

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По данным Politico, партнеры по НАТО обсудили ускоренную программу закупки беспилотников, чтобы усилить восточный фланг Североатлантического союза на фоне российской угрозы. В частности, лидеры Европы хотят закупить дроны для воздушного патрулирования.

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