Угроза вторжения России: Литва передаст украинским военным портативные тепловизоры

Военная помощь будет передана Украине бесплатно, сказал министр обороны Литвы.

Правительство Литвы приняло решение оказать ВСУ военную помощь на фоне обострения ситуации безопасности на наших границах. Речь идет о 24 портативных тепловизорах.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет LRT.

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"Переданные Вооруженным силам тепловизоры будут закреплены за Силами специальных операций и использоваться только для обеспечения безопасности украинских военных и структур ВСУ. Приборы можно применять в мероприятиях по региональным и коллективным договорам и мерам в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций", — говорится в постановлении правительства .

Министр обороны добавил, что военная помощь будет передана Украине бесплатно и что расходы по их транспортировке покроют Вооруженные силы Литвы.

Напомним, 22 января, в Украину прибыла первая партия американского летального оружия, в том числе около 90,7 тысячи кг летального оружия и боеприпасов, а 23 января — вторая часть военной помощи Соединенных Штатов — это более 80 тонн оружия для украинской армии.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что военная помощь Украине от стран-партнеров не будет прекращаться.

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