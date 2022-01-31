Угроза вторжения России: Польша поставит Украине вооружение, в том числе средства противовоздушной обороны

Угроза вторжения России: Польша поставит Украине вооружение, в том числе средства противовоздушной обороны

Украинская сторона получила информацию, Польша ждет реакции Киева, сказал глава Нацбезопасности.

Польша предоставит военную помощь украинской армии. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны.

Об этом сказал 31 января на брифинге глава Бюро Нацбезопасности Польши Павел Солох.

Он подчеркнул, что Киев получил информацию о предоставлении военной помощи от Польши. Также он добавил, что президент Польши Анджей Дуда поддержал идею предоставить средства противовоздушной обороны.

"Принято решение передать украинской стороне боеприпасы для обороны. Это решение прорабатывает министр обороны ( Мариуш Блащак – ред.). Украинская сторона получила информацию, ждем их реакции. Мы готовы доставить помощь в любое время", – отметил глава БНБ.

Ранее о готовности предоставить Украине оружие и военную технику на фоне роста угрозы со стороны России заявила Дания. Премьер-министр страны отметила, что ситуация в отношении Украины сейчас представляет серьезную угрозу для Европы, а потому "есть реальный риск вооруженного конфликта на европейской территории".

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