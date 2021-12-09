Угроза вторжения России в Украину: Макрон проведет переговоры с Путиным на следующей неделе

В частности, лидеры двух государств будут обсуждать эскалацию со стороны России у границ Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести на следующей неделе переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Об этом он заявил в четверг, 9 декабря, на пресс-конференции в Елисейском дворце.
Выступая на пресс-конференции, посвященной приоритетам Франции во время ее будущего председательства в Евросоюзе в первой половине 2022 года, французский президент сказала, "на следующей неделе меня ждет разговор с президентом РФ Владимиром Путиным".
"Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт в Украине, поскольку это тоже зависит от доброй воли других государств", — добавил Макрон.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон уже в ближайшее время собирается посетить Украину. Французская сторона обдумывает дату визита.
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