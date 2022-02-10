Угроза вторжения: Россия блокирует море и начинает обучение в Беларуси у украинской границы

Угроза вторжения: Россия блокирует море и начинает обучение в Беларуси у украинской границы

Стрельбы в море продлятся семь дней.

Для проведения ракетных и артиллерийских учений русские военные перекрывают четыре района Черного и Азовского морей.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 февраля.

Речь идет об огромных акваториях. Черное море будет перекрываться в северо-западной части вплоть до 12-мильной прибрежной зоны Украины. На Азове – от побережья оккупированного Крыма до Краснодарского края. Впрочем, никаких коридоров, чтобы торговые суда могли добраться до портов, не предусмотрено.

Россияне заявили, что стрельбы в море будут продолжаться с 13 по 19 февраля. Впрочем, эксперты предполагают, что Кремль может готовить блокаду украинских портов.

Кроме того, уже сегодня Россия вместе с Беларусью начинает военные маневры в нескольких десятках километров от северной украинской границы. Для активной фазы российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022" задействовали пять полигонов и четыре военных аэродрома. Среди военной техники, которую россия стянула в Беларусь, есть истребители Су-35, штурмовики Су-25, зенитно-ракетные комплексы большого и среднего радиуса действия и "Панцирь" ближнего радиуса.

Западные союзники подозревают, что учения могут стать частью российского плана вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что Азовское море может стать районом предполагаемого вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Американское издание Washington Post писало о том, что все внимание сосредоточено на концентрации войск страны-агрессорки на сухопутных границах. Впрочем, "если вторжение начнется с моря, украинские силы окажутся в значительной степени бессильными".

Читайте также: