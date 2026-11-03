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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Угроза ядерного удара: в Иране дали инструкции гражданам, как выжить

Опасения ядерной эскалации усилились после слухов о вероятном ударе США по подземным объектам Ирана.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Ядерный удар по Ирану /Иллюстративное изображение

Ядерный удар по Ирану /Иллюстративное изображение

Иранское государственное телевидение 3 ноября начало транслировать срочные инструкции для граждан на случай ядерного удара. Население призывают немедленно подготовить укрытия и быть готовым оставаться там не менее 24 часов. Тревожные рекомендации появились на фоне слухов о возможной атаке со стороны США.

Об этом пишет Voice Of Emirates.

Рекомендации жителям Ирана на случай ядерной атаки

В рекомендациях для граждан Ирана по поведению в случае ядерного взрыва власти призвали заранее принять необходимые меры, чтобы минимизировать последствия ударной волны и риск радиоактивного загрязнения. Отдельно отмечается, что люди должны быть готовы провести в укрытиях или других безопасных местах не менее 24 часов.

Согласно правительственным рекомендациям, в момент взрыва нельзя смотреть непосредственно на яркую вспышку. Людям советуют поскорее спрятаться за крепким препятствием, лечь на землю и закрыть голову и лицо. После завершения первой ударной волны необходимо перейти в ближайшее бетонное здание.

Власти Ирана также призывают граждан не находиться под открытым небом после взрыва — в частности, не выходить на улицу, чтобы наблюдать за событиями или снимать их. Автомобили не рекомендуют использовать в качестве укрытия. Кроме того, людям советуют находиться как можно дальше от окон и наружных стен зданий.

Для снижения риска радиоактивного загрязнения рекомендуется принять душ с теплой водой, мылом и обычным шампунем, но не использовать кондиционер для волос. Употреблять советуют только бутилированную воду и продукты в герметичной упаковке.

Также в рекомендациях отмечается, что в течение первых 24 часов после взрыва люди не должны покидать укрытия. Дальнейшее перемещение должно происходить исключительно в соответствии с официальными сообщениями и инструкциями.

Заявление Карлсона о возможном ядерном ударе США по Ирану

Обнародование этих рекомендаций произошло на фоне предупреждений, которые 2 ноября сделал скандальный американский консервативный обозреватель Такер Карлсон. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа под давлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может решить нанести ядерный удар по Ирану уже в ближайшие дни.

В минувшую субботу Трамп допустил возможность удара по объекту «Джабаль аль-Фас», расположенному вблизи ядерного комплекса в Натанге, примерно в 225 км к югу от Тегерана. Объект расположен на глубине 80-100 м под землей, из-за чего поразить его обычными боеприпасами очень сложно. В то же время, 16 октября Трамп заявлял, что необходимости применять ядерное оружие нет.

Напомним, накануне выборов в Конгресс Трамп пригрозил возобновить авиаудары и нанести Ирану «сокрушительный удар». Выступая 1 ноября на митинге в Айове, президент США заявил, что пока воздерживается от атаки лишь потому, что хочет спасти человеческие жизни, однако в определенный момент это может оказаться неизбежным.

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